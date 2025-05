La agenda de pretemporada del Barça: más vacaciones que nunca

Es poco o nada habitual en el seno del FC Barcelona disponer de una pretemporada limpia, sin competiciones internacionales de envergadura. Sirva de ejemplo el verano pasado. Hansi Flick, nuevo en la casa, vio cómo el grueso de la primera plantilla se incorporaba dos, tres y hasta un mes más tarde de la primera sesión de entrenamiento.

El técnico germano arrancó con un sinfín de futbolistas del juvenil y del Barça Atlètic a la espera de que los internacionales, que habían competido en la Eurocopa y en la Copa América hasta bien entrado el mes de julio, fueran regresando a Barcelona. Ya el que se ‘pasó el juego’ fue Fermín López, que empalmó Eurocopa con Juegos Olímpicos y conoció personalmente al entrenador de Heidelberg apenas un par de días antes de empezar la Liga.

RADICALMENTE DISTINTO A 2024

Esta próxima pretemporada 2025/26 será muy distinta. Una parte de la plantilla, la que no acuda a la próxima convocatoria con su selección, empezará vacaciones ya a partir de que termine el duelo en San Mamés ante el Athletic el domingo. Pitido final a las 21:00, vuelo chárter a Barcelona, aterrizaje a las 2 de la mañana y liberados. Otros tendrán unos días de descanso y se incorporarán con los equipos nacionales.

MES LIMPIO

Pero incluso los internacionales podrán disfrutar de un mes limpio de vacaciones porque a partir del 10/11 de junio quedarán ya liberados. Y la clave está en que el Barça no disputará el Mundial de Clubes, esta competición de nueva creación en Estados Unidos que alargará casi un mes el calendario oficial para el grueso de los TOP europeos.

Flick siempre pide al máximo a los jugadores del Barça / EFE

El club azulgrana dejará de ingresar una cantidad importante, pero, viendo el vaso medio lleno, dispondrá de un mayor descanso y mejor preparación.

GIRA POR ASIA

La idea es arrancar el próximo 13 de julio, como comentó Flick en rueda de prensa ("Empezaremos la pretemporada el 13 de julio con unos entrenamientos de prueba. Veremos cómo están tras las vacaciones. Me iré de vacaciones, como otros. Algunos jugadores irán con sus selecciones e intentaré ver algunos partidos. Estará en Stuttgart para ver el España - Francia. No quieres saber donde me voy de vacaciones, ¿no? Es un secreto, me voy muy lejos"). La Liga empieza el 15-16 de agosto, así que habrá más de un mes de margen. Tras unos primeros 10 días en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para el inicio de la preparación, llegará la gira asiática. El primer partido, ya confirmado a nivel oficial, en Kobe (Japón) ante el Visel (27 de julio). Luego el cuadro de Flick se desplazará a Corea del Sur para disputar otros dos amistosos (falta confirmación de horas y fechas).

LA PRUEBA DEL GAMPER EN EL SPOTIFY CAMP NOU

Para el fin de semana del 9/10 de junio (veremos en qué estadio, la idea es que sea ya en el Spotify Camp Nou como prueba piloto, pero no se descarta ir al extranjero o hacerlo en el Johan Cruyff), el Trofeu Joan Gamper, último ensayo antes del arranque liguero.