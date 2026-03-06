BARÇA
La agenda del Barça este fin de semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, basket, balonmano, futsal y hockey patines
Te contamos toda la agenda blaugrana del fin de semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones
El FC Barcelona despliega un fin de semana más todas sus secciones para vivir encuentros de máxima intensidad. Desde la visita del primer equipo de fútbol a San Mamés, campo del Athletic Club, hasta el duelo de balonmano contra el Granollers o el importante partido de Liga Endesa de baloncesto del conjunto de Xavi Pascual contra Rio Breogán. Te contamos toda la agenda blaugrana de la semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones.
El club azulgrana, además de toda su actividad deportiva, está inmerso en plena actividad electoral. Joan Laporta y Víctor Font se disputan estos días la presidencia de la entidad con muchas sorpresas por delante. El futuro del club está en el aire mientras los candidatos intentan arañar todos los votos para estar al frente del club una vez concluida la contienda electoral.
Fútbol
Sábado, 7 de marzo – 21:00 horas (CET): ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA (Movistar+)
Barça Atlètic
Domingo, 8 de marzo – 12:00 horas (CET): BARÇA ATLÈTIC - ATLÉTICO BALEARES (YouTube FC Barcelona)
Fútbol femenino
Sin partido este fin de semana.
Baloncesto
Domingo, 8 de marzo – 12:15 horas (CET): RIO BREOGÁN - BARÇA (TV3 y DAZN)
Balonmano
Domingo, 8 de marzo – 12:15 horas (CET): BARÇA - GRANOLLERS (Esport3)
Hockey patines
Sábado, 7 de marzo – 20:00 horas (CET): CH CALDES - BARÇA (Ok Liga TV)
Fútbol sala
Sin partidos este fin de semana.
Desde SPORT, te contamos toda la agenda blaugrana de la semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones.
