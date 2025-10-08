La agenda de los internacionales de Barcelona en el parón de selecciones: cuándo y dónde ver los partidos de Pedri, Lewandowski, Rashford o De Jong

El fútbol de clubes se toma su segundo descanso de la temporada con motivo del parón de selecciones. A lo largo de las próximas semanas, cientos de futbolistas cambiarán las camisetas de sus equipos por la de sus países, a los que representarán en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026.

En el caso particular del FC Barcelona, este parón de selecciones ha mermado sus filas menos de lo habitual debido a la plaga de lesiones que se ha cebado con el club en las últimas jornadas. Pilares de la plantilla como Lamine Yamal o Raphinha, además de nombres importantes como Fermín, Gavi o Ter Stegen, permanecerán en la Ciudad Condal para ultimar sus respectivas recuperaciones

Sin los lesionados ni Araujo, al que Uruguay ha liberado de cara a los dos próximos compromisos, la representación azulgrana en el parón de selecciones la componen Pedri, Pau Cubarsi, Dani Olmo y Ferran Torres (España), Robert Lewandowski (Polonia), Frenkie de Jong (Países Bajos), Jules Koundé (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Andreas Christensen (Dinamarca) y Roony Bardghji (Suecia).

Más allá de las selecciones absolutas, algunos futbolistas azulgranas en dinámica del primer equipo han acudido a la llamada de las inferiores. 'Dro' y Toni Fernández han sido citados por España sub-18, mientras que Marc Bernal se cayó de la lista sub-21 para poder terminar su recuperación con garantías.

Esta es la agenda de los internacionales del FC Barcelona en el próximo parón de selecciones, con la fecha y los horarios detallados de cada uno de los partidos:

¿Qué partidos juegan los internacionales del Barça durante el parón de selecciones?

Jueves, 9 de octubre Polonia - Nueva Zelanda: 20:45 horas (CET) con Robert Lewandowski

- Nueva Zelanda: 20:45 horas (CET) con Robert Lewandowski Inglaterra - Gales: 20:45 horas (CET) con Marcus Rashford

- Gales: 20:45 horas (CET) con Marcus Rashford Malta - Países Bajos : 20:45 horas (CET) con Frenkie de Jong

: 20:45 horas (CET) con Frenkie de Jong Bielorrusia - Dinamarca: 20:45 horas (CET) con Andreas Christensen Viernes, 10 de octubre Francia - Azerbaiyán: 20:45 horas (CET) con Jules Kounde

- Azerbaiyán: 20:45 horas (CET) con Jules Kounde Suecia - Suiza: 20:45 horas (CET) con Roony Bardghji Sábado, 11 de octubre España - Georgia: 20:45 horas (CET) con Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Ferran Torres Domingo, 12 de octubre Países Bajos - Finlandia: 18:00 horas (CET) con Frenkie de Jong

- Finlandia: 18:00 horas (CET) con Frenkie de Jong Lituania - Polonia: 20:45 horas (CET) con Robert Lewandowski

20:45 horas (CET) con Robert Lewandowski Dinamarca - Grecia: 20:45 horas (CET) con Andreas Christensen Lunes, 13 de octubre Islandia - Francia : 20:45 horas (CET) con Jules Kounde

: 20:45 horas (CET) con Jules Kounde Suecia - Kosovo: 20:45 horas (CET) con Roony Bardghji Martes, 14 de octubre España - Bulgaria: 20:45 horas (CET) con Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Ferran Torres

- Bulgaria: 20:45 horas (CET) con Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Ferran Torres Letonia - Inglaterra: 20:45 horas (CET) con Marcus Rashford

¿Dónde ver gratis por TV los partidos de los internacionales del Barça durante el parón de selecciones?

Los partidos de Pedri, Pau Cubarsi, Dani Olmo y Ferran Torres con la selección española se podrán ver gratis y en abierto tanto por televisión a través de La 1 como online de la mano de RTVE Play.

El resto de los compromisos de los internacionales azulgranas con Polonia, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Dinamarca y Suecia se podrán ver a través de la plataforma UEFA TV.