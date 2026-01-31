La agenda del Barça de esta semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines

El Barça se adentra en una semana de calendario apretado, de las que se miden por detalles y por piernas. Entre viajes, ruedas de prensa y partidos cada pocos días, el club activa el modo “maratón” con fútbol, basket y el resto de secciones repartiendo focos.

Aquí, la agenda completa con horarios y dónde ver cada partido de esta semana.

Fútbol masculino: Elche, Copa en Albacete y Mallorca

El equipo de Hansi Flick afronta tres fechas que marcan febrero: visita liguera, eliminatoria a partido único y regreso a casa.

Entrenamientos y rueda de prensa:

Jueves 29/01 (11.00): Ciutat Esportiva Joan Gamper, puerta cerrada.

Viernes 30/01 (11.00): 15’ abiertos a medios. 13.00: rueda de prensa de Hansi Flick.

Domingo 01/02 (12.00): puerta cerrada.

Próximos partidos (hora y TV):

Sábado 31/01 (21.00): Elche – Barça (LaLiga, J22) | Movistar+

Martes 03/02 (21.00): Albacete – Barça (Copa del Rey, cuartos) | TV3 y La 1

Sábado 07/02 (16.15): Barça – Mallorca (LaLiga, J23) | Movistar+

Barça Atlètic: Terrassa en directo y Barbastro en casa

Partidos:

Domingo 01/02 (18.00): Terrassa – Barça Atlètic (Segunda RFEF, J21) | Esport3

Domingo 08/02 (18.00): Barça Atlètic – Barbastro (Segunda RFEF, J22)

Juvenil A: Youth League a partido grande

Miércoles 04/02 (17.00): Maccabi Haifa – FC Barcelona (dieciseisavos)

Fútbol femenino: Sevilla y Clásico copero

Semana con un ojo en la Liga y otro en un KO que siempre pesa.

Partidos (hora y TV):

Domingo 01/02 (16.30): Barça – Sevilla (Liga F, J18) | DAZN

Jueves 05/02 (21.00): Real Madrid – Barça (Copa de la Reina, cuartos) | TV3

Domingo 08/02 (18.00): Dux Logroño – Barça (Liga F, J19) | DAZN

Basket: semana Euroliga total (y ACB en Murcia)

Cuatro citas en ocho días, con doble viaje y dos noches europeas.

Partidos (hora y TV):

Jueves 29/01 (20.15): Olympiacos – Barça (Euroliga, J24) | Movistar+

Domingo 01/02 (19.00): UCAM Murcia – Barça (ACB, J18) | DAZN

Martes 03/02 (20.30): Barça – Fenerbahce (Euroliga, J25) | Movistar+

Viernes 06/02 (20.30): Baskonia – Barça (Euroliga, J26) | Movistar+

Balonmano, fútbol sala y hockey patines

Balonmano: Sábado 07/02 (18.30) Barça – Bidasoa (Copa de España, semifinal) | Esport3

Fútbol sala: Próxima cita el 13/02 (20.30) Barça – Alzira | Esport3 y LaLiga+

Hockey patines: Sábado 31/01 (18.00) Barça – Sant Just (OK Liga) | OK Liga TV; Jueves 05/02 (20.30) Barça – Porto (Champions)

Extra: Barça Legends

Sábado 07/02 (02.00 hora catalana): Barça Legends – Real Madrid Leyendas (San José, Costa Rica)

Desde SPORT te contamos todo lo que suceda esta semana en clave Barça con todos los partidos y entrenamientos de los equipos.