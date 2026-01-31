Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

La agenda del Barça de esta semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines

El primer equipo visita al Elche y se juega el pase a semifinales de Copa en Albacete; el Barça Femení encadena Sevilla y un Clásico copero, y el basket afronta una semana de máxima exigencia en Euroliga con Olympiacos y Fenerbahce

Lamine fue un espectaculo en el Spotify Camp Nou

Lamine fue un espectaculo en el Spotify Camp Nou / Alejandro Garcia / EFE

David Boti

David Boti

Barcelona

El Barça se adentra en una semana de calendario apretado, de las que se miden por detalles y por piernas. Entre viajes, ruedas de prensa y partidos cada pocos días, el club activa el modo “maratón” con fútbol, basket y el resto de secciones repartiendo focos.

Aquí, la agenda completa con horarios y dónde ver cada partido de esta semana.

Fútbol masculino: Elche, Copa en Albacete y Mallorca

El equipo de Hansi Flick afronta tres fechas que marcan febrero: visita liguera, eliminatoria a partido único y regreso a casa.

Entrenamientos y rueda de prensa:

  • Jueves 29/01 (11.00): Ciutat Esportiva Joan Gamper, puerta cerrada.
  • Viernes 30/01 (11.00): 15’ abiertos a medios. 13.00: rueda de prensa de Hansi Flick.
  • Domingo 01/02 (12.00): puerta cerrada.

Próximos partidos (hora y TV):

  • Sábado 31/01 (21.00): Elche – Barça (LaLiga, J22) | Movistar+
  • Martes 03/02 (21.00): Albacete – Barça (Copa del Rey, cuartos) | TV3 y La 1
  • Sábado 07/02 (16.15): Barça – Mallorca (LaLiga, J23) | Movistar+

Barça Atlètic: Terrassa en directo y Barbastro en casa

Partidos:

  • Domingo 01/02 (18.00): Terrassa – Barça Atlètic (Segunda RFEF, J21) | Esport3
  • Domingo 08/02 (18.00): Barça Atlètic – Barbastro (Segunda RFEF, J22)

Juvenil A: Youth League a partido grande

Miércoles 04/02 (17.00): Maccabi Haifa – FC Barcelona (dieciseisavos)

Fútbol femenino: Sevilla y Clásico copero

Semana con un ojo en la Liga y otro en un KO que siempre pesa.

Partidos (hora y TV):

  • Domingo 01/02 (16.30): Barça – Sevilla (Liga F, J18) | DAZN
  • Jueves 05/02 (21.00): Real Madrid – Barça (Copa de la Reina, cuartos) | TV3
  • Domingo 08/02 (18.00): Dux Logroño – Barça (Liga F, J19) | DAZN

Basket: semana Euroliga total (y ACB en Murcia)

Cuatro citas en ocho días, con doble viaje y dos noches europeas.

Partidos (hora y TV):

  • Jueves 29/01 (20.15): Olympiacos – Barça (Euroliga, J24) | Movistar+
  • Domingo 01/02 (19.00): UCAM Murcia – Barça (ACB, J18) | DAZN
  • Martes 03/02 (20.30): Barça – Fenerbahce (Euroliga, J25) | Movistar+
  • Viernes 06/02 (20.30): Baskonia – Barça (Euroliga, J26) | Movistar+

Balonmano, fútbol sala y hockey patines

  • Balonmano: Sábado 07/02 (18.30) Barça – Bidasoa (Copa de España, semifinal) | Esport3
  • Fútbol sala: Próxima cita el 13/02 (20.30) Barça – Alzira | Esport3 y LaLiga+
  • Hockey patines: Sábado 31/01 (18.00) Barça – Sant Just (OK Liga) | OK Liga TV; Jueves 05/02 (20.30) Barça – Porto (Champions)

Extra: Barça Legends

  • Sábado 07/02 (02.00 hora catalana): Barça Legends – Real Madrid Leyendas (San José, Costa Rica)

