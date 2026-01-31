FC BARCELONA
La agenda del Barça de esta semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines
El primer equipo visita al Elche y se juega el pase a semifinales de Copa en Albacete; el Barça Femení encadena Sevilla y un Clásico copero, y el basket afronta una semana de máxima exigencia en Euroliga con Olympiacos y Fenerbahce
El Barça se adentra en una semana de calendario apretado, de las que se miden por detalles y por piernas. Entre viajes, ruedas de prensa y partidos cada pocos días, el club activa el modo “maratón” con fútbol, basket y el resto de secciones repartiendo focos.
Aquí, la agenda completa con horarios y dónde ver cada partido de esta semana.
Fútbol masculino: Elche, Copa en Albacete y Mallorca
El equipo de Hansi Flick afronta tres fechas que marcan febrero: visita liguera, eliminatoria a partido único y regreso a casa.
Entrenamientos y rueda de prensa:
- Jueves 29/01 (11.00): Ciutat Esportiva Joan Gamper, puerta cerrada.
- Viernes 30/01 (11.00): 15’ abiertos a medios. 13.00: rueda de prensa de Hansi Flick.
- Domingo 01/02 (12.00): puerta cerrada.
Próximos partidos (hora y TV):
- Sábado 31/01 (21.00): Elche – Barça (LaLiga, J22) | Movistar+
- Martes 03/02 (21.00): Albacete – Barça (Copa del Rey, cuartos) | TV3 y La 1
- Sábado 07/02 (16.15): Barça – Mallorca (LaLiga, J23) | Movistar+
Barça Atlètic: Terrassa en directo y Barbastro en casa
Partidos:
- Domingo 01/02 (18.00): Terrassa – Barça Atlètic (Segunda RFEF, J21) | Esport3
- Domingo 08/02 (18.00): Barça Atlètic – Barbastro (Segunda RFEF, J22)
Juvenil A: Youth League a partido grande
Miércoles 04/02 (17.00): Maccabi Haifa – FC Barcelona (dieciseisavos)
Fútbol femenino: Sevilla y Clásico copero
Semana con un ojo en la Liga y otro en un KO que siempre pesa.
Partidos (hora y TV):
- Domingo 01/02 (16.30): Barça – Sevilla (Liga F, J18) | DAZN
- Jueves 05/02 (21.00): Real Madrid – Barça (Copa de la Reina, cuartos) | TV3
- Domingo 08/02 (18.00): Dux Logroño – Barça (Liga F, J19) | DAZN
Basket: semana Euroliga total (y ACB en Murcia)
Cuatro citas en ocho días, con doble viaje y dos noches europeas.
Partidos (hora y TV):
- Jueves 29/01 (20.15): Olympiacos – Barça (Euroliga, J24) | Movistar+
- Domingo 01/02 (19.00): UCAM Murcia – Barça (ACB, J18) | DAZN
- Martes 03/02 (20.30): Barça – Fenerbahce (Euroliga, J25) | Movistar+
- Viernes 06/02 (20.30): Baskonia – Barça (Euroliga, J26) | Movistar+
Balonmano, fútbol sala y hockey patines
- Balonmano: Sábado 07/02 (18.30) Barça – Bidasoa (Copa de España, semifinal) | Esport3
- Fútbol sala: Próxima cita el 13/02 (20.30) Barça – Alzira | Esport3 y LaLiga+
- Hockey patines: Sábado 31/01 (18.00) Barça – Sant Just (OK Liga) | OK Liga TV; Jueves 05/02 (20.30) Barça – Porto (Champions)
Extra: Barça Legends
- Sábado 07/02 (02.00 hora catalana): Barça Legends – Real Madrid Leyendas (San José, Costa Rica)
