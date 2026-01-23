La agenda del Barça y dónde ver los partidos de fútbol, basket, balonmano, futsal y hockey patines

El FC Barcelona entra en un tramo intenso de calendario con compromisos clave en fútbol, femenino, baloncesto y el resto de secciones.

Entre entrenamientos abiertos, ruedas de prensa y varias semanas con partidos cada pocos días, la planificación y la gestión del esfuerzo vuelven a ser protagonistas en la Ciutat Esportiva y en las pistas.

Fútbol masculino: Liga, Champions y Copa sin respiro

El equipo de Hansi Flick inicia la secuencia con sesión abierta y comparecencia del técnico antes de recibir al Oviedo en LaLiga.

Después llegará la jornada 8 de Champions en casa, un nuevo desplazamiento liguero a Elche y, ya en febrero, el cruce de Copa del Rey en Albacete.

Entrenamientos y ruedas de prensa:

Sábado 24/01 (11.00 h) : Ciutat Esportiva Joan Gamper. Primeros 15’ abiertos a los medios. 13.00 h: rueda de prensa de Hansi Flick.

: Ciutat Esportiva Joan Gamper. Primeros 15’ abiertos a los medios. 13.00 h: rueda de prensa de Hansi Flick. Lunes 26/01 (11.00 h) : entrenamiento a puerta cerrada.

: entrenamiento a puerta cerrada. Martes 27/01 (11.00 h): Ciutat Esportiva. Primeros 15’ abiertos. 13.00 h: rueda de prensa de un jugador y de Hansi Flick (acreditación antes del lunes 26 a las 11.00 h).

Próximos partidos (horario y TV):

Domingo 25/01 (16.15 h) : FC Barcelona – Real Oviedo (LaLiga EA Sports, J21) | DAZN

: (LaLiga EA Sports, J21) | Miércoles 28/01 (21.00 h) : FC Barcelona – FC Copenhagen (Champions, J8) | Movistar+

: (Champions, J8) | Sábado 31/01 (21.00 h) : Elche CF – FC Barcelona (LaLiga EA Sports, J22) | Movistar+

: (LaLiga EA Sports, J22) | Martes 03/02 (21.00 h) : Albacete – FC Barcelona (Copa del Rey, cuartos) | TV3 y La 1

: (Copa del Rey, cuartos) | Sábado 07/02 (16.15 h): FC Barcelona – RCD Mallorca (LaLiga EA Sports, J23) | Movistar+

Olmo y Flick se abrazan / Valentí Enrich

Barça Atlètic: dos salidas en Segunda RFEF

El filial mantiene rutina de trabajo a puerta cerrada durante la semana y encara dos jornadas consecutivas como visitante, con duelo en Terrassa televisado.

Próximos partidos:

Sábado 24/01 (17.00 h) : Poblense – Barça Atlètic (Segunda RFEF, J20)

: (Segunda RFEF, J20) Domingo 01/02 (18.00 h): Terrassa – Barça Atlètic (Segunda RFEF, J21) | Esport3

Fútbol femenino: un Clásico por el título… y más duelos grandes

Semana de máxima exigencia para el Barça Femení, con la final de la Supercopa ante el Real Madrid y, en febrero, un nuevo Clásico ya en Copa de la Reina. Entre medias, jornada liguera ante el Sevilla y salida a Logroño.

Próximos partidos (horario y TV):

Sábado 24/01 (19.00 h) : FC Barcelona – Real Madrid (Supercopa de España, final ) | TV3 y Teledeporte

: (Supercopa de España, ) | Domingo 01/02 (16.30 h) : FC Barcelona – Sevilla FC (Liga F Moeve, J18) | DAZN

: (Liga F Moeve, J18) | Jueves 05/02 (21.00 h) : Real Madrid – FC Barcelona (Copa de la Reina, cuartos)

: (Copa de la Reina, cuartos) Domingo 08/02 (18.00 h): Dux Logroño – FC Barcelona (Liga F Moeve, J19) | DAZN

Pere Romeu y Alexia Putellas, con Antonio Rodríguez, segundo entrenador del Madrid, y Misa, en la foto tradicional de la previa de la Supercopa / RFEF

Baloncesto: doble Euroliga y dos jornadas ACB

El Barça de basket alterna Euroliga y Liga Endesa en una semana con dos viajes exigentes (Villeurbanne y El Pireo) y una salida ACB a Murcia, con un partido en el Palau como punto de apoyo.

Próximos partidos (horario y TV):

Viernes 23/01 (20.45 h) : ASVEL Villeurbanne – Barça (Euroliga, J23) | Movistar+

: (Euroliga, J23) | Domingo 25/01 (19.30 h) : Barça – La Laguna Tenerife (Liga Endesa, J17) | DAZN

: (Liga Endesa, J17) | Jueves 29/01 (20.15 h) : Olympiacos – Barça (Euroliga, J24) | Movistar+

: (Euroliga, J24) | Domingo 01/02 (19.00 h): UCAM Murcia – Barça (Liga Endesa, J18) | DAZN

Kevin Punter, ante Dubai Basket / Gorka Urresola

Balonmano: amistoso y semifinal de Copa de España

Semana de trabajo a puerta cerrada y un amistoso en Huesca antes de afrontar la semifinal copera ya en febrero, con televisión autonómica.

Próximos partidos:

Miércoles 28/01 (18.00 h) : Bada Huesca – Barça (amistoso)

: (amistoso) Sábado 07/02 (18.30 h): Barça – Irudek Bidasoa Irún (Copa de España, semifinal) | Esport3

Foto oficial del Barça de balonmano 2025/26 con Laporta y Joan Solé / FC BARCELONA

Fútbol sala: vuelve la competición con Liga y Copa

El Barça de fútbol sala regresa con una jornada de liga en casa, cuartos de Copa en Murcia y nueva salida liguera.

Próximos partidos (horario y TV):

Viernes 13/02 (20.30 h) : Barça – Family Cash Alzira (1ª RFEF, J18) | Esport3 y LaLiga+

: (1ª RFEF, J18) | Miércoles 18/02 (19.30 h) : El Pozo Murcia – Barça (Copa del Rey, cuartos) | Esport3

: (Copa del Rey, cuartos) | Sábado 21/02 (17.30 h): Quesos Hidalgo Manzanares – Barça (1ª RFEF, J19) | Esport3 y LaLiga+

Hockey patines: OK Liga y Champions en el Palau

Semana de sesiones a puerta cerrada y doble compromiso en casa: jornada de liga y partido europeo ante el Porto.

Próximos partidos (horario y TV):

Noticias relacionadas

Sábado 31/01 (18.00 h) : Barça – Innoaesthetics HC Sant Just (OK Liga, J16) | OK Liga TV

: (OK Liga, J16) | Jueves 05/02 (20.30 h): Barça – FC Porto (WSE Champions League, J6)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los diferentes equipos profesionales del FC Barcelona: previas, crónicas y las reacciones de los protagonistas.