La agenda del Barça este fin de semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, basket, balonmano, futsal y hockey patines

Un fin de semana más, el FC Barcelona despliega todas sus secciones para vivir partidos de máxima intensidad en todas sus áreas. Desde el Girona-Barça del masculino de fútbol este lunes al partido de baloncesto contra el Baxi Manresa, pasando por el duelo contra el Recoletas Atlético Valladolid de balonmano o el clásico en hockey patines contra el Reus Deportiu. Te contamos toda la agenda blaugrana de la semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones.

Se presentan días de mucha emoción para cualquier seguidor azulgrana. En medio de un proceso electoral con la toma de posesión de Rafa Yuste como presidente del club, la actividad en todas las áreas del Barça no se detiene con la vista puesta también en lo que suceda en todas las secciones.

Eric Garcia y Lamine Yamal contra el Atlético / Juanjo Martín / EFE

El plato fuerte llegará el lunes con el partido del primer equipo masculino de LaLiga contra el Girona (21:00 horas). Los de Flick buscan coger sensaciones tras la debacle contra el Atlético de Madrid y buscan sumar de tres en tres en el derbi catalán. También interesante el partido del femenino este sábado a las 18:30 horas contra el Eibar o el del Barça Atlètic contra el Castellón B a las 17:00 horas.

Más crucial será incluso el duelo de la sección de hockey patines este sábado a las 20:30 horas contra el Reus Deportiu, un clásico de máximo nivel de obligada visualización. Duelos difíciles para el balonmano contra el Recoletas Atlético Valladolid (17:00 horas) o el partido de baloncesto de este domingo a las 17:00 horas contra el Baxi Manresa.

Noticias relacionadas

Fútbol

Lunes, 16 de febrero – 21:00 horas (CET): GIRONA - FC BARCELONA

Barça Atlètic

Sábado, 14 de febrero – 16:00 horas (CET): CASTELLÓN B - BARÇA ATLÈTIC

Fútbol femenino

Sábado, 14 de febrero – 18:30 horas (CET): FC BARCELONA - SD EIBAR

Alexia marcó el primer gol en el Clásico de Copa ante el Madrid / FCB

Baloncesto

Domingo, 15 de febrero – 17:00 horas (CET): BARÇA - BAXI MANRESA

Balonmano

Sábado, 14 de febrero – 17:00 horas (CET): RECOLETAS AT. VALLADOLID - BARÇA

FC Barcelona vs Paris Saint Germain / Dani Barbeito / SPO

Hockey patines

Sábado, 14 de febrero – 20:30 horas (CET): BARÇA - REUS DEPORTIU BRASILIA

Desde SPORT, te contamos toda la agenda blaugrana de la semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones.