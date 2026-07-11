La agenda del Barça con el fichaje de Adeyemi

El fichaje de Karim Adeyemi por el FC Barcelona entra ya en su fase definitiva. Tras el principio de acuerdo alcanzado entre el club blaugrana y el Borussia Dortmund, el calendario de la operación ya está prácticamente definido y, si no aparece ningún contratiempo de última hora, el extremo alemán pasará la revisión médica y será presentado oficialmente los próximos 15 y 16 de julio.

La planificación encaja perfectamente con el inicio de la nueva temporada. La plantilla de Hansi Flick está citada el próximo lunes 13 de julio para arrancar la pretemporada con las habituales pruebas médicas y las primeras sesiones de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dos días después, Adeyemi debería convertirse en el segundo gran refuerzo oficial del verano y empezar a trabajar ya bajo las órdenes del técnico alemán.

Tal y como avanzó Fabrizio Romano y confirmó posteriormente SPORT, Barça y Borussia Dortmund ya tienen un acuerdo verbal para el traspaso y ambos conjuntos ya trabajan en el papeleo para sellar la negociación de manera oficial. La operación se cerrará por 22 millones de euros fijos más otros 7 en variables, mientras que el conjunto alemán conservará un 20% de una futura venta del internacional germano. El futbolista, por su parte, firmará un contrato hasta 2031.

Si todo sigue el guion previsto, Adeyemi completará los últimos trámites burocráticos a comienzos de la próxima semana y se incorporará inmediatamente a la dinámica del primer equipo. El objetivo del club es que llegue con suficiente margen para empezar a familiarizarse con las instalaciones antes del stage de pretemporada en St. George's Park, donde Flick empezará a perfilar el Barça de la temporada 2026-27 con su segundo fichaje del verano, el primero en incorporarse, ya integrado en el grupo.

Loco por el Barça

La voluntad de todas las partes ha sido clave para acelerar las negociaciones. Adeyemi rechazó meses atrás la propuesta de renovación del Dortmund y había trasladado al club su deseo de iniciar una nueva etapa lejos de la Bundesliga. Entre todas las opciones que manejaba, el Barça siempre ocupó un lugar preferente.

El atacante considera que el proyecto liderado por Hansi Flick es el escenario ideal para dar un nuevo impulso a su carrera. No es casualidad. Fue precisamente el actual entrenador blaugrana quien le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania en 2021, una relación que ha pesado en la decisión final del futbolista.

Su incorporación permitirá al Barça cubrir una de las grandes prioridades del mercado. Deco buscaba extremos capaces de aportar profundidad, velocidad y desequilibrio, así como trabajo constante tras pérdida, especialmente después de una temporada marcada por los problemas físicos de Raphinha. El internacional alemán, como Anthony Gordon, reúne ese perfil y, además, llega con margen de crecimiento a sus 24 años.