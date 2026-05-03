La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez

En los últimos meses, Niagara Sports ha ido ganando protagonismo en el mercado español, agrupando a un número cada vez mayor de futbolistas relevantes. La agencia, liderada por Andy Bara y Juanma López, mantiene además una relación cada vez más estrecha con el FC Barcelona, tanto por operaciones pasadas como por su presencia actual en el entorno del club.

Fue la agencia que participó en la llegada de Dani Olmo al Barça hace dos años y también estuvo implicada en la operación de Joan Garcia el pasado verano. A día de hoy, Niagara gestiona los intereses de uno de los nombres emergentes del fútbol español, Víctor Muñoz, joven extremo de CA Osasuna, al que recientemente ha incorporado a su cartera.

El crecimiento de la agencia no es casual. Con la representación de Muñoz, Niagara pasa a tener peso en una de las grandes promesas del fútbol nacional, aunque su futuro no está definido. La operación se presenta compleja, especialmente para el Barça, teniendo en cuenta las condiciones existentes: el Real Madrid dispone de un derecho de tanteo y existe una opción de compra fijada en solo 8 millones de euros.

El caso Julián Álvarez

Pero el alcance de Niagara va más allá. La agencia también mantiene vínculos con el entorno de Julián Álvarez, un nombre que siempre aparece en las agendas de los grandes clubes europeos, entre ellos el Barça. En este contexto, la figura de Juanma López adquiere relevancia. El excentral internacional, con pasado en el Atlético de Madrid, conserva una excelente relación con la cúpula del club rojiblanco.

Ese conocimiento directo de todas las partes puede convertirse en un factor clave en futuras negociaciones. Niagara se posiciona así como un actor cada vez más influyente, con capacidad para mediar en operaciones de alto nivel y, potencialmente, facilitar el movimiento más estratégico para el Barça en el mercado.