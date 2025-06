Así afronta Raphinha la próxima temporada

Raphinha quiere más, mucho más, tanto a nivel individual como colectivo, tras protagonizar el mejor curso de toda su carrera. Sus registros ofensivos, que podrían avalar una candidatura al Balón de Oro, se vieron recompensados por tres títulos y los sigue disfrutando al máximo.

Desde Brasil, donde pasa parte de sus vacaciones, el delantero del Barça ya tiene la mente puesta en la campaña 2025-26, que empieza para él en pocas semanas y que finalizará con el Mundial, el segundo de su carrera, donde intentará conquistar el tan anhelado 'Hexa' para Brasil.

"Estoy en el mejor momento de toda mi vida en términos generales", reconoce con un cierto punto de orgullo, y como la palabra relajación nunca formó parte de su vocabulario ni de una trayectoria marcada por los retos, en la que cada año ha subido, como mínimo, un escalón más.

No es ningún tópico ni un brindis al sol: acepta el reto no solo de hacer sostenible lo visto con Hansi Flick, sino de ir un paso más allá. "Mi objetivo personal desde que empecé a jugar al fútbol siempre ha sido dar lo mejor de mí, día tras día, temporada tras temporada, partido tras partido. Así que no me sentiría ni un poco satisfecho si hiciera algo por debajo de lo que entregué este último curso. Si logré rendir de esa manera, es porque tengo la capacidad para hacerlo", aseguró el gaúcho en São Paulo, en un evento publicitario donde participó al lado de su esposa Natália.

Uno de los puntos fuertes de Raphinha es la mentalidad, clave en su evolución como futbolista, unida a la capacidad de superar escenarios adversos. "Soy una persona que se exige mucho, y si no logro entregar lo que creo que puedo entregar —y mi mujer lo sabe mejor que nadie—, entonces para mí se acaba el mundo", apunta.

"Mentalmente estoy muy bien", avisa Raphinha, que recoge los frutos de muchos años de dedicación profesional. "Todo lo que ha ocurrido tiene que ver con mi trabajo y mi empeño. He acabado la mejor temporada de mi vida, por eso no hay manera de que esté triste o desanimado por cualquier cosa", afirma.

El nuevo curso prepara nuevas situaciones tácticas para el brasileño, a quien la pizarra de Hansi Flick ha sabido sacar el máximo partido, aprovechando toda su polivalencia. El éxito de este equipo triunfante, que tanto conecta con la grada y enorgullece a todo el barcelonismo, no se entiende sin Raphinha.

La llegada de Nico Williams, que se concretará en los próximos días con el pago de su cláusula de rescisión, provocará que el brasileño tenga que abandonar el flanco izquierdo, desde donde certificó los tres títulos de esta última campaña.

A partir de ahora, Rapha está llamado a jugar por dentro, de lo cual ya tendría constancia, aunque el gaúcho no quiere mojarse en público. "No puedo responder a esto, aquí quien decide es el entrenador", declara políticamente, sin romper la línea de comando y ejerciendo de capitán.

Rapha aplaude el fichaje de Nico y piensa en positivo, en lugar de verlo como un competidor más para él. Sabe que el navarro ayudará a convertir el ataque del Barça en el más temido de Europa. "Cualquier persona que llegue con la mentalidad de trabajar duro para ayudar al equipo será muy bienvenida, tanto por mí como por los demás jugadores. Creo que eso es lo más importante", indica.

Raphinha transpira optimismo y confianza en un equipo que se quedó a las puertas de ganar la Champions. "Yo estaba convencido de que íbamos a pasar esa eliminatoria con el Inter, pero el fútbol es imprevisible", dice. "Lo que sí puedo decirte —añade— es que estoy muy bien psicológica y físicamente. Y dentro de quince días empezamos una nueva temporada..."