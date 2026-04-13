Desde África lo tienen claro: El Barça acelera por el pulmón de Marruecos

El mercado de fichajes del próximo verano empieza a calentarse antes incluso de que termine la temporada de manera oficial. Esta vez, el nombre que ha tomado protagonismo en el entorno mediático es el del centrocampista, Neil El Aynaoui. Según informaciones de Africafoot y portales especializados como Transferfeed, el FC Barcelona ha intensificado el seguimiento sobre el internacional marroquí, viendo en él una oportunidad de mercado única debido a su situación actual en la AS Roma.

El Aynaoui celebra junto a sus compañeros / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

De revelación a realidad continental

Para entender el interés del Barça, hay que remontarse a enero de 2025. La Copa de África fue el escenario donde El Aynaoui dejó de ser una promesa de la Serie A para convertirse en una realidad global. Bajo la batuta de Walid Regragui, Neil fue el pulmón y el cerebro de una selección de Marruecos que alcanzó la gran final del torneo (y que, en los despachos, finalmente fue campeona).

Su despliegue físico, combinado con una elegancia técnica que él mismo atribuye a su ídolo de infancia, Andrés Iniesta, cautivó a los ojeadores internacionales. En una entrevista tras su fichaje por la Roma el pasado verano, procedente del RC Lens francés por unos 23 millones de euros, reconoció que el número '8' de su camiseta viene inspirado por el fuentealbillense. "De niño, vivía en Barcelona y era fan del Barça; desde siempre me ha gustado Iniesta", declaró.

El enigma de Roma: Talento sin minutos

Paradójicamente, ese brillo internacional no se ha traducido en una titularidad indiscutible en su club, algo que muy pocos aficionados comprenden. En la AS Roma de Gian Piero Gasperini, El Aynaoui vive una situación complicada. A pesar de haber llegado con el cartel de fichaje estrella tras su etapa en Francia, el técnico italiano lo ha utilizado de forma intermitente.

El Aynaoui, durante un partido frente al Celtic / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En lo que va de temporada 2025/26, Neil apenas ha superado los 600 minutos en la Serie A, siendo relegado al banquillo contra rivales directos como el Inter o la Juventus. Más importante ha sido en Europa League, aunque fue suplente en el duelo clave de octavos de final ante el Bologna, en el que los romanos fueron eliminados.

Esta falta de continuidad es el factor que ha disparado los rumores. El entorno del jugador no oculta que, para un futbolista de su progresión, la suplencia no es una opción a largo plazo. Este descontento ha llegado a oídos del Barça, que busca un perfil que combine músculo y ADN técnico en vista de poder dar descanso a un Pedri que lo juega todo. Aunque también a los de otros clubes como el RB Leipzig, que ya habría iniciado contactos preliminares para intentar convencer al jugador con un proyecto basado en la titularidad garantizada.

Para la dirección deportiva azulgrana, El Aynaoui representa un equilibrio necesario. Con el Real Madrid también atento, y tasado en 20 millones de euros, el Barça sabe que debe moverse con agilidad. La subasta internacional ha comenzado, y los azulgranas ya tienen sitio en la primera fila.