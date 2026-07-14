Los aficionados del Barça alucinan con el físico de Szczesny después de las vacaciones: "¿Es normal?"

El FC Barcelona ya está de vuelta tras las vacaciones de verano, aunque de momento solo se han incorporado los futbolistas que no tuvieron compromisos internacionales, además de varios jugadores del filial y del juvenil, pues la mayor parte de la plantilla ha estado participando en el Mundial, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Ayer, los futbolistas citados por el Barça se sometieron a las pruebas médicas correspondientes antes de iniciar los primeros entrenamientos de la temporada, en la que el equipo espera mejorar los resultados del curso anterior.

Una vez más, el objetivo es conquistar todos los títulos posibles, especialmente la Champions League, un trofeo que se le resiste al conjunto azulgrana desde 2015.

Como es habitual en los primeros días tras las vacaciones, los aficionados del Barça han estado pendientes de todas las fotografías que el club ha compartido a través de sus redes sociales. Una de ellas se ha vuelto viral en X, antes conocido como Twitter.

Se trata de una imagen en la que aparece Szczęsny, quien acudió a la revisión médica del Barça con un físico muy normal. No presentaba exceso de grasa, pero tampoco una musculatura especialmente definida, algo poco habitual en futbolistas de primer nivel.

Szczesny, portero del FC Barcelona / X

La imagen de Szczęsny no tardó en hacerse viral en X, la red social de Elon Musk. Un usuario comentó: "Szczęsny es cualquiera de nosotros volviendo de las vacaciones". Otro, en cambio, se preguntó: "¿Esto es normal?".

El portero polaco ya afronta la recta final de su carrera deportiva después de renovar una temporada más con el club azulgrana.

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Por ahora, es el segundo guardameta de la plantilla, ya que todo apunta a que Ter Stegen abandonará el equipo. Su posible destino sería el Ajax.