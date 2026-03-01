Un aficionado del Villarreal rompe una lanza a favor del Camp Nou tras muchas críticas: "Está de lujo"

El nuevo Spotify Camp Nou va tomando forma poco a poco y el club ya trabaja para obtener la licencia para meter a 60.000 personas en el estadio, ocupando el total de las dos gradas construidas hasta el momento. Será la operación correspondiente con la fase 1C, a la espera de terminar el tercer anillo, que ya ocurrirá durante la Fase 2, con capacidad para 105.000 espectadores, proyectada para la temporada que viene.

Los culés volvieron a casa en noviembre de 2025 después de más de dos años de 'Erasmus' al Estadi Olímpic, condicionados por el inicio de las obras que arrancaron con la demolición de la estructura externa del campo.

La grada del Spotify Camp Nou. / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Sin embargo, desde su regreso, han sido muchas las voces que han intentado desmerecer el recinto, sobre todo a partir del partido contra el Oviedo. Fue el primer encuentro bajo la lluvia en el remodelado estadio, que cuando esté completo no tendrá este tipo de problemas porque quedará resguardado bajo la cubierta circular, prevista para el verano del 2027.

Se habló de goteras, mientras que los periodistas reflejaron la complicación a la hora de proteger los equipos electrónicos ante la tromba de agua que descargo sobre la ciudad de Barcelona el 25 de enero.

Esto generó burlas y memes de las aficiones rivales en las redes, que usaron el argumento de las goteras como definitorio para argumentar que la final del futuro Mundial de 2030 no se pudiera jugar en la Ciudad Condal y tuviera que ser en el Bernabéu, pese a contar con hasta 20.000 localidades menos.

Ahora, no obstante, un aficionado rival ha roto una lanza a favor del Camp Nou, aprovechando el buen tiempo que impera en Barcelona durante los últimos días: "Para los que preguntabais cómo se ve desde la grada visitante", señala el 'groguet'.

"Es una maravilla", añade el hombre, que reconoce que lo único que entorpece la vista es la mampara de seguridad para evitar lanzamientos de objetos a la afición azulgrana: "Cuando llueve, molesta a los de abajo, pero aquí no influye en nada", continuaba.

Por eso, valoraba su experiencia en el feudo del Barça muy positivamente: "Está de lujo", comentaba. Claramente, se trataba de un vídeo grabado antes del pitido inicial, cuando los jugadores de Flick arrollaron a los del Villarreal con una actuación estelar de Lamine Yamal.