Un aficionado trepó encima de un árbol durante el Getafe-Barça para ver el partido gratis

El FC Barcelona dio un paso más hacia el título de liga tras vencer por 0-2 ante el Getafe. Los de Hansi Flick acarician un año más la competición nacional a falta de seis encuentros para el final, mostrando una regularidad que los acerca cada vez más al objetivo. El empate del Madrid y la victoria del Barça, colocan a los azulgrana a 11 puntos de los madridistas.

Fermín López fue el encargado de abrir el marcador. Un gol que rompió todos los esquemas de Bordalás. En la segunda parte, el Barça no bajó la intensidad y continuó buscando ampliar la ventaja. Fue entonces cuando Marcus Rashford apareció para marcar el segundo tanto, sentenciando prácticamente el encuentro y confirmando el dominio azulgrana.

Fue un encuentro redondo para los de Flick, otra victoria fuera de casa para encarar el cierre de la competición con mayor tranquilidad. Mientras tanto, fuera del terreno de juego, el partido también dejó una curiosa escena protagonizada por unos aficionados.

Vieron el partido gratis en el Coliseum

El usuario '@aandreerd' compartió cómo algunas personas volvieron a recurrir a una práctica ya vista años atrás: observar el encuentro de manera gratuita desde la altura de los árboles cercanos al estadio.

Una imagen que le añade un toque pintoresco al fútbol. Sin embargo, no deja de ser peligrosa y más siendo chicos jóvenes.

Un estadio abierto

Hace unos años, ocurrió lo mismo. Unos aficionados 'azulones' treparon los árboles de los alrededores para presenciar el encuentro. Hay que tener en cuenta que el Coliseum Alfonso Pérez no es un estadio completamente cerrado como otros más modernos. Tiene zonas abiertas en los alrededores y no está rodeado por grandes estructuras que bloqueen la vista desde fuera.

Además, el estadio está situado en un área con espacios verdes y árboles relativamente cercanos a algunas gradas. Si alguien se sube a un punto lo bastante alto, puede conseguir un ángulo desde el que se ve parte del campo. Otro factor clave es la altura de las gradas y la orientación del terreno de juego. En ciertos puntos exteriores, sobre todo en esquinas o fondos, la visibilidad no queda totalmente tapada, lo que permite 'colarse visualmente' sin entrar.

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Esto no es algo exclusivo de Getafe. En estadios más antiguos o menos herméticos, siempre han existido estos “puntos gratis” desde colinas, edificios o árboles. Por ejemplo, Ipurua, uno de los famosos estadios por la posibilidad de ver los partidos desde fuera, en este caso, ver el Eibar desde unos pisos.