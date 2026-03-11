Un aficionado del Barça viaja a Inglaterra para ver la Champions… y acaba en el estadio equivocado

Lo que debía ser una noche inolvidable para un aficionado español del FC Barcelona terminó siéndolo, pero por motivos muy distintos a los esperados.

El seguidor viajó a Londres con la intención de desplazarse después a Newcastle para presenciar la ida de los octavos de final de la Champions League.

Sin embargo, al introducir “St. James’ Park” en su móvil, acabó siguiendo las indicaciones hacia el estadio del Exeter City FC, en Devon, a más de 366 millas (589 kilómetros) del verdadero campo del Newcastle.

Entre ambos estadios hay más de 6 horas y media de viaje por carretera. Incluso si hubiera detectado el error a tiempo, era imposible llegar al partido del Barça.

Dos estadios, un mismo nombre

El aficionado llegó a los tornos de la tribuna Adam Stansfield del Exeter City convencido de que estaba a punto de ver al Barça enfrentarse al Newcastle. Solo al mostrar su entrada al personal descubrió el error.

La cuenta oficial del Exeter City relató la anécdota con humor: “Fue una historia de dos ciudades y dos estadios muy diferentes para un fanático del Barça que se presentó en el St. James Park equivocado”.

La reacción del Exeter City

Según Adam Spencer, responsable de experiencia del aficionado en el club, el seguidor estaba bastante destrozado y un poco avergonzado. Pero lejos de dejarlo marchar, el Exeter City decidió salvarle la noche consiguiéndole una entrada para el partido contra el Lincoln City.

El aficionado culé pudo disfrutar del encuentro “bajo las luces del auténtico St. James Park”, como bromeó el club. Y aunque el Exeter perdió 0-1, el aficionado vivió una experiencia única.

Mientras tanto, el Barça empataba en Newcastle

Aunque no estaba en el estadio correcto, el aficionado pudo seguir el partido del Barça desde su móvil.

El empate de Lamine Yamal en el último suspiro mantuvo viva la eliminatoria para la vuelta en el Camp Nou.

Al final, lo que empezó como un error monumental terminó convirtiéndose en una anécdota para recordar.

El aficionado culé no vio al Barça en Newcastle, pero sí descubrió la hospitalidad del Exeter City y vivió una noche que, sin duda, contará durante años.