La afición del Manchester United silbó al 'bobo' Weghorst y Ten Hag le sustituyó al descanso

Old Trafford la tomó con el delantero neerlandés, especialmente tras una falta sobre Kessie Su técnico, Erik ten Hag, le sustituyó al descanso por Antony, que reaparecía tras lesión

Wout Weghorst saltó a la fama durante el pasado Mundial de Qatar tras la eliminatoria de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina que se resolvió en favor de la albiceleste en la tanda de penalties. Weghorst fue protagonista sobre el terreno de juego al enjugar con un doblete el 2-0 con el que mandaba Argentina y también en zona mixta, por obra y gracia de Leo Messi.

El gigantón neerlandés estaba esperando que el '10' acabara de atender a los medios de comunicación para pedirle la camiseta. Messi interpretó que le estaba provocando y le instó un "¡Qué mirás, bobo! ¡Anda payá!" que ya es historia de los Mundiales. Tras el torneo, Leo pidió disculpas por su actitud, pero el nombre de Weghorst ya estaba en el 'top'.

Tanto es así que en el mercado invernal, el Manchester United le sacó del Besiktas. Su actuación ante Argentina no pasó desapercibida y Erik ten Hag le reclamó para reforzar el ataque de los 'red devils'. Weghorst se ha convertido en un fijo bajo las órdenes de su compatriota y ya lleva disputados once partidos, seis de Premier League, dos de la Carabao Cup, dos más de Europa League y uno de la FA Cup... pero su rendimiento no ha sido el esperado y el ariete sólo a cantado un gol, en la ida de las semifinales de la Carabao Cup contra el Nothingam Forest.

Su bajo rendimiento tiene con la mosqueada a la afición del Manchester United, que ayer no dudó en expresar su descotento con Weghorst durante la primera parte de la vuelta del play off de la Europa League contra el Barça. El neerlandés oyó silbidos en varias fases de ese primer tiempo, especialmente tras una falta sobre Kessie. Y su técnico, Ten Hag, decidió sustituirle al descanso, dando entrada a Antony, que reaparecía tras superar una lesión.