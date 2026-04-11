La afición del Espanyol calienta el derbi contra el Barça

Un derbi siempre es un derbi y aunque el de esta tarde parezca un tanto descafeinado porque en el Barça están pensando más en la remontada contra el Atlético de Madrid en la Champions que en otra cosa, la rivalidad siempre existe. Se ha hecho notar con lo que ya es un clásico en las últimas temporadas, la aparición de pancartas horas antes del partido en diferentes puentes de las rondas de Barcelona.

Hasta tres pancartas se colgaron durante lo noche de ayer y han aparecido esta mañana. Una de ellas con la inscripción, "Catalunya perica". Otra, con "Azulgrana el que no bote". Las pancartas han sido reivindicadas a través de las redes sociales por la penya del Espanyol Juvenil 1991.

El Barça llega al partido como líder de la clasificación y con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras el empate de ayer de los blancos contra el Girona. Piensan los de Hansi Flick en el partido de Champions del próximo martes en el Metropolitano, pero también saben que una victoria en el derbi sentencia prácticamente el título de Liga a su favor.

El Espanyol, por su parte, no conoce la victoria en este 2026. Suma trece partidos consecutivos sin ganar. La mala racha la inició, precisamente, en el derbi de la primera vuelta jugado el 3 de enero en el RCDE Stadium y que ganó el Barça con goles de Dani Olmo y Fermín. Los blanquiazules no ganan en el Spotify Camp Nou desde el 21 de febrero de 2009. Lo hicieron gracias a dos goles de Iván De la Peña.