La vergonzosa actitud de la afición del Eintracht: lanzan una bengala a la afición del Barça y riegan de cerveza: "Fuera, fuera, que se vayan"

El gol de Knauff en el minuto 20 encendió algo más que el marcador en el Spotify Camp Nou. El tanto del delantero alemán, con un disparo cruzado imparable, desató la locura en la grada visitante… y también el caos. La celebración se les fue completamente de las manos.

Nada más marcar, un grupo numeroso de hinchas del Eintracht empezó a golpear con violencia la pantalla de seguridad que separa a ambas aficiones. Patadas, puñetazos y empujones contra la mampara, acompañados de gritos, gestos provocadores e insultos dirigidos a los seguidores del Barça, muchos de ellos familias con niños que estaban justo al lado.

La cosa fue a peor. Desde la zona alemana comenzaron a volar vasos repletos de cerveza y otros objetos en dirección al público blaugrana. Algunos impactaron contra la pantalla; otros cayeron en los asientos cercanos, generando tensión, sustos y muchas miradas a los equipos de seguridad, a los que los aficionados blaugrana pidieron explicaciones.

Y por si no fuera suficiente, también se encendieron varias bengalas. En un partido UEFA y en un estadio donde está terminantemente prohibido. El humo y las llamas añadieron un punto de peligro a una escena que nada tiene que ver con lo que debería vivirse en una noche europea en el Camp Nou.

Por si fuera poco, cuando el Barça remontó gracias al doblete de Koundé, lanzaron una bengala al público y no cesó la lluvia de cervezas a la afición que protestó y gritó "fuera, fuera" señalando a una afición que no ha parado de hacer gestos vejatorios a los aficionados a través de la mampara que les separaba.