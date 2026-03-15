La afición del Barça se pronuncia sobre Leo Messi

Además de adelantar el triunfo de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en el sondeo electoral, 3CAT hizo una serie de preguntas en una encuesta relacionada con diferentes y fundamentales aspectos relacionados con el barcelonismo. La más significativa, seguramente, era la relacionada con Leo Messi y cómo debería ser el regreso del crack argentino al Barça. Y lo cierto es que los resultados han estado más en la línea de lo que propone Joan Laporta a lo que quería Víctor Font en el caso de haber ganado los comicios.

Laporta se pronuncia sobre el posible regreso de Leo Messi / CULEMANIA

A la pregunta de: ¿Cómo debería ser la vuelta de Leo Messi al Barça? Se plantearon cuatro respuestas posibles: como jugador, presidente de honor, partido de homenaje y no tiene que volver.

Esta última ha sido la menos votada. Solo un 6 por ciento de los sondeados se han decantado por el no regreso de Messi, considerando que es una etapa pasada y no hay que 'remover' nada más al respecto.

Leo Messi, con la camiseta azulgrana / .

No para volver a jugar

En menor número de adhesiones le ha seguido la de volver como jugador, que ha contado con el 10 por ciento favorable en el sondeo. Así, una amplia mayoría de la afición barcelonista reflejada en este sondeo cree que Leo Messi ya no debe volver sobre el terreno de juego a sus 38 años (que serían 39 la próxima temporada), a pesar de que todavía está en primera línea futbolística, pues este verano volverá a dirigir el juego de la selección argentina tras hacerla campeona hace cuatro años.

La segunda opción más votada ha sido la que defendía el candidato Víctor Font, es decir, convertirlo en presidente de honor del FC Barcelona como fue Johan Cruyff en su día. El 28 por ciento de los encuestados prefirieron esta opción por delante de las otras, al considerar que el mejor futbolista de todos los tiempos, y que le ha dado al Barça los mayores éxitos, merecía el más grande de los reconocimientos.

Se impone el partido de homenaje

La posibilidad elegida ha sido la que defiende Joan Laporta, es decir, la de realizarle a Leo Messi un partido de homenaje. Opción más votada por mayoría, pues ha sido la escogida por el 55% de los participantes en el sondeo. Es decir, los que apostaron por ello son más que la suma de los que eligieron las otras tres respuestas.

Joan Laporta, reelegido a falta de los resultados oficiales, aboga por un partido de homenaje a Leo Messi cuando el Spotify Camp Nou esté a plena capacidad de su aforo, además de ponerle una estatua en el estadio barcelonista, junto a las de Johan Cruyff y Ladislao Kubala, otros dos mitos del barcelonismo.