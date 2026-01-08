Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La afición del Barça se pide al Madrid en la final de la Supercopa

El conjunto blaugrana conocerá esta noche contra equipo se enfrentará el domingo (20:00 horas) para el partido decisivo por el título

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- El delantero del Barcelona Ferrán Torres (2-i) celebra con sus compañeros tras marcar ante el Athletic, durante el partido de semifinales de la Supercopa de España que FC Barcelona y Athletic Club disputan este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

SPORT.es

Exhibición del FC Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa. Los blaugranas pasaron por encima con una superioridad abrumadora del Athletic Club por 5-0 y ya están clasificados para la final de este domingo (20:00 horas). Los goles de Ferran Torres, Fermín López Roony Bardghji y el doblete de Raphinha certificaron la victoria contra los 'leones'.

Así pues, el conjunto catalán alcanza su cuarta final consecutiva en este torneo y tiene la posibilidad de revalidar el título que consiguió el año pasado frente al Real Madrid en un partido histórico, que acabó 2-5 favorable a los culers. De hecho, los blaugranas son el equipo que más veces ha ganado este torneo (15) y por detrás le sigue el Real Madrid (13); mientras que Athletic Club y Deportivo de La Coruña les siguen de muy lejos (3).

Así pues, el Barça ya espera a su rival para la final del domingo. La segunda semifinal de la Supercopa se disputará este mismo miércoles a partir de las 20:00 horas entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el mismo escenario en el que debutaron los blaugranas el martes: el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudí. Los blancos llegan a esta cita con la gran ausencia de Kylian Mbappé y con el futuro de Xabi Alonso en el alambre.

En SPORT hemos querido preguntar a nuestros lectores cuál es el rival contra el que prefieren que el Barça se enfrente en la final: el Real Madrid o el Atlético de Madrid. En esta encuesta que hemos abierto, con más de 1.300 votos, la parroquia culer prefiere al conjunto blanco con un 55% de los votos, mientras que los colchoneros han recibido el 45% de ellos. Recuerden que esta votación sigue todavía activa y pueden dar su opinión haciendo clic aquí.

