La afición del Barça duda con el fichaje de Cancelo

El fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona en este mercado de invierno como cedido es, a falta de anuncio oficial, una realidad. Así mismo lo confirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa frente al Athletic Club. Su llegada está enmarcada en la lesión de larga duración de Andreas Christensen, cuya rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda permite al Barça inscribir a un nuevo futbolista con el 40% del salario del danés.

Después de rastrear el mercado, y a pesar de que el técnico blaugrana solicitaba un perfil de central zurdo, la dirección deportiva con la aprobación de Flick se han decantado por cerrar el préstamo de Joao Cancelo. Su ficha en el Al-Hilal era de 15 millones de euros netos por temporada, pero la entidad culer abonará alrededor de 4 'kilos' por sus servicios durante lo que resta de curso.

Será la segunda etapa de Cancelo en el Barça, dado que ya estuvo como cedido durante toda la campaña 2023/24, la última de Xavi Hernández como técnico blaugrana. El rendimiento del luso fue, claramente de más a menos y no pudo alargar su estancia en la capital catalana.

En SPORT hemos preguntado a nuestro lectores su opinión sobre esta nueva incorporación en el mercado de fichajes de invierno. La conclusión es clara: la llegada de Cancelo no crea consenso entre los aficionados blaugranas. Con más de 5.500 votos, el 53% está de acuerdo con el fichaje del defensa portugués; mientras que el 47% ha mostrado su desacuerdo a esta decisión.

La encuesta tenía una segunda pregunta, donde sí se ha creado una clara unanimidad entre la masa social culer: ¿En qué posición debería jugar? El 71% de los encuestados considera que debería ocupar el lateral diestro, el 20% opta por el lateral izquierdo y un 9% cree que Cancelo rendiría mejor como extremo.

Recuerden que la encuesta todavía seguirá activa hasta el jueves 8 de enero, por lo que pueden participar en ella y dar su opinión al respecto del fichaje de Joao Cancelo por el Barça haciendo click aquí.