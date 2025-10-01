La afición del Barça clama contra Luis Figo en Montjuïc: "Ese portugués..."

Luis Figo ha vivido un 'caluroso' recibimiento por parte de la afición azulgrana presente en Montjuïc. El que fuera capitán del Barça antes de su 'traición' al ser traspasado al Real Madrid ha acudido al provisional feudo 'culer' para presenciar en primera persona el partido de Champions entre Barça y PSG.

A pesar de que pocos aficionados azulgranas guardan buen recuerdo de Luis Figo, el exfutbolista portugués fue invitado al palco del Estadi Olímpic Lluís Companys en calidad de embajador de la UEFA, organismo al que representa habitualmente en las grandes citas continentales.

Como era de esperar, el recibimiento por parte de la afición azulgrana no fue precisamente agradable. Sin dar tiempo de que el balón comenzase a rodar, un numeroso grupo comenzó a cantar un cántico que es familiar para el futbolista de sus anteriores visitas a Can Barça: "Ese portugués, hijo p*** es"

Figo, durante su etapa en el FC Barcelona / SPORT

La 'traición' de Figo al cambiar los colores del Barça por los del Real Madrid no ha sido olvidada con el paso de los años. El portugués fue capitán e insignia azulgrana durante un tiempo, hecho que magnificó aún más la indignación tras el anuncio de que ficharía por el eterno rival.

Luis Figo ya había vivido en sus carnes más de un recibimiento hostil por parte de la parroquia azulgrana, pero siempre como futbolista del Real Madrid. El momento más recordado es la cabeza de cerdo con el que uno de los aficionados presentes en el Camp Nou obsequió al portugués, pero cualquier visita a la que un día fue su casa se convirtió en un auténtico enfermo

Luis Figo, en uno de sus regresos al Camp Nou como futbolista del Real Madrid / X

La indignación en las gradas por la presencia de Luis Figo en la zona noble de Muntjuïc también se ha trasladado a las redes sociales, donde cientos de usuarios han mostrado su disconformidad con la situación.