La afición del Atlético de Madrid no perdona: más pancartas contra Julián Álvarez

Los aficionados del Atlético de Madrid siguen mostrando su malestar con Julián Álvarez. Después de los insultos de un sector del Metropolitano al delantero argentino durante el debut en Liga contra el Málaga, legitimados de forma lamentable por Simeone en rueda de prensa, este viernes la Ciudad Deportiva del club colchonero ha amanecido con pancartas contra la 'araña'.

Varios medios de comunicación han publicado las imágenes de las pancartas, en las que pueden leerse mensajes como “Julián fuera” y una señal de prohibición con el '19', el dorsal del argentino. La situación es cada vez más insostenible, pero el club colchonero se niega a negociar con el FC Barcelona, el equipo por el que quiere fichar el futbolista, y queda poco más de una semana para que cierre el mercado de fichajes.

No son las primeras pancartas de los seguidores colchonero contra Julián. En la previa del partido contra el Málaga, un grupo de aficionados ya se mostraron muy críticos con el argentino: "Julián, gracias por el respeto que nos estás teniendo, pelotudo. El Barça y tu círculo te han engañado como un niño caprichoso", se podía leer en un cartel que acababa con el mensaje "Nuestro Atleti por encima de todo".

En las últimas horas, de hecho, ha trascendido que el Atlético ha abierto la puerta de salida a Julián rumbo al Arsenal, pero que el futbolista ha insistido en su deseo de cumplir su sueño y fichar por el Barça. La dirección deportiva blaugrana, con Deco en el mando, sigue teniendo a la 'araña' como prioridad absoluta y ya ha activado las alternativas a su fichaje para tener margen de maniobra dadas las dificultades con las que se está encontrando por parte de la entidad rojiblanca.