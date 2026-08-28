FC BARCELONA
La afición del Atlético se harta del caso Julián Álvarez: “Donde sea, pero que se vaya ya”
El Metropolitano ha aparecido con carteles pidiendo la salida del delantero argentino mientras Gil Marín mantiene cerrada la puerta al Barça
El caso Julián Álvarez continúa enquistado y el conflicto entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona empieza a tener también consecuencias entre la propia afición rojiblanca. En plena recta final del mercado, el futuro del delantero argentino sigue sin resolverse después de que el Barça mostrara su interés por incorporarle y el futbolista dejara clara su voluntad de vestir de azulgrana. Sin embargo, la negativa del Atlético a negociar con el club catalán ha bloqueado por completo la operación.
La postura de Miguel Ángel Gil Marín ha sido tajante durante todo el verano. El CEO rojiblanco ha insistido en que Julián no será traspasado al Barça y llegó a asegurar que, si el delantero considera incompatible su situación con la continuidad en el Atlético, el club podría estudiar una alternativa, pero nunca permitiría su llegada al conjunto blaugrana. El dirigente rojiblanco ha convertido el veto al Barça en una cuestión de principios, una postura que mantiene bloqueada la única salida que, a día de hoy, parece satisfacer plenamente al futbolista.
La afición del Atlético se harta de la situación
En este contexto, han aparecido varios carteles en las inmediaciones del Metropolitano dirigidos contra Julián Álvarez. Uno de ellos lanza un mensaje especialmente contundente: “Donde sea, ¡pero tiene que irse ya!”. La frase refleja el hartazgo de una parte de la afición, que parece haber pasado de reclamar una solución para el conflicto a pedir directamente la salida del argentino, independientemente de cuál sea su próximo destino.
Los carteles no se limitan a señalar al delantero. El segundo mensaje apunta directamente a Miguel Ángel Gil Marín, en una muestra de que la gestión del caso también está generando críticas entre parte de la afición: “El Atleti es más grande que tu ego, Gil Marín”. Y un tercer cartel de nuevo señalando a Gil Marín: "Tu ego nos va a costar la temporada Miguel".
Unos mensajes que reflejan las dos caras de un conflicto que tiene al Barça como protagonista indirecto: el club blaugrana quiere a Julián, Julián quiere ir al Barça y el Atlético se niega a permitirlo.
Julián, entre el Barça y un Atlético que no cede
La situación deja así una paradoja difícil de imaginar hace apenas unas semanas. Gil Marín mantiene cerrada la puerta del Atlético al Barça, Julián Álvarez quiere cruzarla y ahora una parte de la propia afición rojiblanca parece dispuesta a abrirsela. El mensaje de “donde sea” no excluye al Barcelona; al contrario, deja entrever que, para algunos seguidores, el problema ya no es que Julián pueda reforzar a un rival directo, sino que continúe en el Metropolitano contra su voluntad.
Con el mercado a punto de echar el cierre, el Atlético se encuentra ante un escenario cada vez más incómodo: su principal dirigente se niega a negociar con el Barça, el delantero no esconde su deseo de marcharse y parte de la grada ya reclama que se ponga fin a la situación. Si Julián mantiene su postura, la presión puede seguir creciendo en las próximas horas.
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