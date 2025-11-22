La afición alucina con el nuevo Spotify Camp Nou: "Ha sido increíble y muy emocionante"

El 22 de noviembre de 2025 quedará grabado para siempre en la historia del FC Barcelona como el día en que el Spotify Camp Nou volvió a albergar un partido de fútbol. Lo hizo 909 días después o lo que es lo mismo: casi dos temporadas y media de exilio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Nadie quiso perderse la fiesta y los 45.157 espectadores llenaron las dos gradas de la Tribuna, del Lateral y del Gol Sud, a la espera de recibir la licencia de ocupación 1C que permita abrir el Gol Nord, prevista para finales de año.

Dos horas antes del partido, los accesos al Estadi ya estaban colapsados porque nadie quería perderse ni un detalle. El Orfeó Català interpretó el Cant del Barça a capela antes de que el socio número 6 del club hiciese un emotivo saque de honor. Las actuaciones musicales previas al partido y durante el descanso animaron a un público que todavía sigue huérfano de la Grada d’Animació.

Brutal fin de fiesta en el Spotify Camp Nou / SPORT

El regreso de Raphinha dos meses después y la actuación de Eric Garcia como mediocentro provocaron las dos mayores ovaciones de la tarde. Cuando el árbitro señaló el final del partido, nadie se movió de su localidad para presenciar el espectáculo de pirotecnia que decoró el cielo de la capital catalana. El broche de oro a un día redondo: cuatro goles a favor, portería a cero en la vuelta de Joan Garcia bajo palos y tres puntos más para meter presión al Real Madrid en la clasificación.

Las impresiones de los aficionados

Al finalizar el partido, el micrófono de SPORT se ha paseado por los aledaños del estadio para saber la opinión de los culers que han vivido en directo la reapertura del Spotify Camp Nou. "Es una maravilla, aunque todavía le falta una reformita. Ha sido increíble y muy emocionante, cuando esté completo será inmejorable. Ha sido una noche inolvidable", nos transmitían algunos aficionados.

"Ha sido una experiencia para mi volver al Camp Nou. Tenía mucha ilusión después de estar en Montjuïc y en otros campos y me alegra haber vivido esto", afirmaba otro aficionada al salir del estadio.

"Hay gente que se queja del espacio, pero realmente está muy bien. Los asientos son muy cómodos", decía otro socio blaugrana.

Además, todos estuvieron de acuerdo en que, una vez finalizado, será el mejor estadio de fútbol del mundo. "Ya lo era y lo va a seguir siendo, es una locura", aseguraban otros. Sin duda, los culers ya están contando los días para volver a vivir una experiencia así: será el próximo sábado 29 de noviembre (16:15 horas) contra el Deportivo Alavés.