¿Qué partido se pierde De Jong tras su roja en la final ante el Madrid?

La tarjeta roja que vio Frenkie de Jong en el descuento de la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, en un partido que el Barça ganó por 3-2 en un final de infarto, sí tiene efectos disciplinarios más allá del torneo. Y no es una interpretación: lo establece claramente la normativa federativa.

La Supercopa de España es una competición oficial organizada por la RFEF, por lo que sus sanciones no son independientes ni “se limpian” al finalizar el torneo, como a veces se piensa erróneamente. En materia disciplinaria, la clave está en que las suspensiones por expulsión deben cumplirse en el siguiente partido oficial, sin importar la competición concreta, siempre que esté bajo el paraguas federativo.

En el caso de De Jong, la roja vista en el tiempo añadido de la final por su entrada a Mbappé —ya con el marcador favorable al Barça— conlleva un partido de sanción, salvo que el acta arbitral de Munuera Montero refleje una conducta que agrave el castigo. Y aquí entra el matiz importante: esa suspensión se aplica en el primer encuentro oficial que dispute el FC Barcelona tras la Supercopa.

De Jong se perderá el partido de Copa ante el Racing

Por tanto, De Jong se perderá el partido de Copa del Rey contra el Racing de Santander del próximo jueves 15 de enero, al ser ese el compromiso inmediato del equipo azulgrana en el calendario. No lo hará en Liga porque la Copa aparece antes en el orden de competiciones, y el reglamento es claro: las sanciones se cumplen por orden cronológico, no por prioridad deportiva.

Este punto suele generar confusión entre aficionados, pero la RFEF busca precisamente evitar que torneos cortos como la Supercopa se conviertan en espacios “sin consecuencias”. Una expulsión cuenta, y cuenta mucho, especialmente cuando el calendario no permite absorber la sanción dentro del propio torneo.