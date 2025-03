¿Cómo afecta el Ramadán a los futbolistas profesionales?

Dembélé, Abidal, Pjanic, Afellay, Adama Traoré, ahora Lamine Yamal y Ansu Fati... Rüdiger, Güler, Salah, Mahrez, Benzema, Diarra, Shaqiri... Son muchos, muchísimos, los futbolistas que, una vez al año, hacen el Ramadán como creyentes de la fe musulmana. No es una época fácil para ellos porque, obviamente, no comer ni beber no es una opción para un profesional cuyo desgaste físico en plena competición es enorme.

El Barça, en ese sentido, ofrece todas las posibilidades a sus jugadores para que puedan atender las obligaciones de su religión. Nada que no ocurra también en la gran mayoría de clubs europeos, algunos de ellos, como en Francia, acostumbrados desde hace muchos más años que los que forman parte del fútbol español. El Benfica, por ejemplo, rival este miércoles de los blaugrana en Da Luz, cuenta con cuatro jugadores musulmanes.

No todos los profesionales lo realizan con la misma intensidad porque, de hecho, como suele ocurrir con los textos religiosos, existen diversas interpretaciones y algunas de ellas, a las que según qué jugadores se acogen, permiten saltarse el ayuno o ingerir agua. Es el caso de las embarazadas, los niños y los viajeros, un punto este que podría relacionarse con el fútbol profesional, cuyos partidos en campo contrario hacen obligatorio desplazarse.

Ousmane Dembélé, delantero del PSG / EFE

El Ramadán arrancó el viernes 28 de febrero y acabará el próximo 30 de marzo, un mes clave para las grandes competiciones del continente, también a nivel doméstico, en las respectivas ligas de cada país. Es por ello que cada día más, los clubs intentan tener la máxima información posible de las prácticas de sus jugadores con el objetivo de minimizar los riesgos. Y es que existen voces autorizadas como la del doctor Vincent Gouttebarge, médico jefe de FIFPRO, que asegura que "ayunar para rendir a un nivel de élite no es óptimo".

Existe, si no se realiza de la mejora manera posible, riesgo de lesiones, algo lógico teniendo en cuenta la deshidratación que puede suponer estar tantas horas sin beber agua mientras se realiza un ejercicio físico intenso: "Los deportistas suelen necesitar al menos tres comidas al día para entrenar y competir a un alto nivel", asegura, aunque también comenta que "en la actualidad no hay resultados claros y concluyentes que demuestren que el Ramadán conlleva un mayor riesgo de lesiones".

Más fácil en países árabes

En países árabes lo tienen algo más sencillo porque la propia organización del país durante el Ramadán les facilita las cosas. Por ejemplo, Xavi cambiaba los horarios de entrenamiento y los adaptaba a los horarios del ayuno para que los futbolistas pudieran ejercer su trabajo sin problemas.

Lo cierto es que, pese a que el Ramadán tiene una afectación evidente a nivel funcional en el día a día de un futbolista profesional musulmán, se trata de una práctica ya tan habitual en cualquier club de elite del mundo que ha obligado desde hace años a aceptarlo y a colaborar en todo lo que sea necesario para que pueda compaginarse la posibilidad de rendir al más alto nivel con esta práctica religiosa.