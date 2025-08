La AFE toma partido por Ter Stegen

Sigue el lío con el 'caso Ter Stegen'. El guardameta del FC Barcelona, intervenido quirúrgicamente hace una semana en Burdeos para tratar sus problemas lumbares, se niega a firmar el informe médico en el que el club catalán aduce que estará cuatro meses de baja: el mínimo permitido para ser considerada una lesión de larga duración y poder aprovechar el 80% de su salario para inscribir a futbolistas como Rashford, Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji.

El propio jugador hizo un comunicado en sus redes sociales especificando que su lesión le mantendría alejado de los terrenos de juego durante tres meses. Fue muy concreto, con el tiempo de baja, algo muy poco habitual, por no decir inusual. La guerra entre el Barça y Ter Stegen es total a tan solo diez días del estreno oficial de la temporada 2025/26, frente al Mallorca a domicilio. La entidad blaugrana, por este motivo, le ha abierto un expediente disciplinario al primer capitán del equipo.

Ayuda jurídica

En este sentido, y según ha informado la 'Cadena Ser', la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya se ha puesto en contacto con Marc-André ter Stegen para facilitarle toda aquella ayuda que requiera, posicionándose siempre del lado del jugador.

Añaden, además, que el expediente sancionador del Barça no tiene recorrido porque la ley de protección de datos está por encima de cualquier gestión administrativa: un trabajador tan solo está obligado a comunicar sus datos a la empresa, por lo que las autoridades médicas son las únicas que conocen la información. Es por ello que si Ter Stegen no quiere compartirla, puede no hacerlo con terceros.

El culebrón

Sin duda, un capítulo más del pulso que mantienen club y jugador, tras el fichaje de Joan Garcia, previo pago de su cláusula de rescisión al Espanyol (25 millones de euros más IPC). El portero catalán, a decisión de Hansi Flick, pasará por delante y tendrá la etiqueta de titular; algo que no ha sentado nada bien a Ter Stegen. Con ello, Szczesny se mantendrá como segundo portero, tras haber renovado hasta 2027 y el futuro de Iñaki Peña sigue sin resolverse, aunque en ningún caso estará vinculado al Barça en este nuevo curso.

Desde el Barça, entienden que los movimientos de Ter Stegen no obedecen tanto a proteger su intimidad, que él mismo ya ha expuesto, sino a obstaculizar los planes deportivos y económicos del club. La partida de ajedrez no ha hecho más que comenzar y no parece tener un fácil ni rápido desenlace.