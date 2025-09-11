La AFE, satisfecha con el paso dado por la UEFA sobre el Villarreal-Barça de Miami

El comité ejecutivo de la UEFA se ha reunido este jueves en Tirana (Albania). A su conclusión, ha emitido un comunicado sobre la petición de las federaciones española e italiana para poder disputar un partido de sus respectivas ligas en el extranjero. El de la Liga, un Villarreal-Barça, se jugaría el 20 de diciembre en el Hard Rock de Miami. El de la Serie sería un Milan-Como en Perth (Australia).

La UEFA ha estudiado el tema, pero no ha decidido nada en Tirana. Antes de hacerlo, quiere hablar con todas las partes implicadas, clubes, federaciones, futbolistas y aficionados. De esta decisión ha hablado David Aganzo, presidente de la AFE, que se ha mostrado siempre en contra del partido de Miami. "La noticia es de alegría. Es un tema de responsabilidad y es lo que nosotros le pedimos en su momento tanto a la Federación como a UEFA y FIFA. Han atendido también a esa carta que mandamos, pues creo que es de sentido común pedir más información, creo que es lo que tenía que haber hecho la RFEF. Me alegro de que la UEFA nos ponga a todos en una mesa, sentarnos para tomar decisiones a futuro, que no sea de una manera unilateral", ha dicho a la finalización del coloquio 'Embarazo, un derecho calificado de enfermedad transitoria'.

Aganzo ha acusado a LaLiga de actuar de forma unilateral y de ocultar información a la asociación de futbolistas: "Sabíamos perfectamente que LaLiga estaba detrás de este proyecto. Nos han dicho por actividad y por pasiva que ellos no estaban en este proyecto, que eran los clubes que lo pedían... Ha quedado claro que esto no es un trámite. La UEFA ha tenido responsabilidad. Lo que realmente una institución debe tener es sentido común y pedir estar a todas las partes. Van a hacer un cambio radical en las condiciones laborales. Hay muchas condiciones que se alteran. Al final creo que la noticia es buena, no solamente para los futbolistas, para todos".

La decisión de la UEFA sobre el partido de Miami, que están a favor de jugar tanto el Barça como el Villarreal, queda aplazada. Su presidente, Aleksander Ceferin ya se mostró contrario a que se disputen partidos ligueros en el extranjero, aunque también reconoció que quizá no puedan impedir su disputa.