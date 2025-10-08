La AFE reacciona al Villarreal-Barça en Miami: pide diálogo y convoca una reunión con LaLiga y los clubes

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido un comunicado tras el anuncio oficial de que el Villarreal-Barça se disputará en Miami el próximo 20 de diciembre. El sindicato ha convocado una reunión para la próxima semana con LaLiga, el FC Barcelona y el Villarreal CF, a la que también asistirá una representación de los capitanes de Primera División, en busca de “diálogo y transparencia”.

La AFE recuerda que el pasado 12 de agosto ya solicitó información sobre la posibilidad de celebrar un partido oficial fuera del territorio nacional, sin haber recibido respuesta. “La celebración de un encuentro de la competición doméstica fuera de España implica cambios a nivel deportivo y en relación a los derechos de los jugadores como trabajadores”, señala el comunicado.

El sindicato subraya que “un proyecto de estas características requiere de consenso y de un acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con los principales actores, que son los futbolistas”.

Este es el comunicado completo:

"Ante la ausencia de información por parte de LaLiga tras la solicitud que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) el pasado 12 de agosto sobre la posibilidad de disputar un partido de LaLiga en Miami, el sindicato ha convocado a una reunión a LaLiga, FC Barcelona y Villarreal CF para la próxima semana, a la que asistirá una representación de los capitanes de Primera División que, desde el pasado 21 de agosto de 2025, reclaman diálogo y transparencia.

La celebración de un partido de la competición doméstica fuera del territorio nacional implica cambios a nivel deportivo y en relación a sus derechos como trabajadores. Por ello, entendemos que un proyecto de estas características requiere de un consenso y un acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con los principales actores, que son los futbolistas."