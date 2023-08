Aerolíneas Balde

El barcelonés ha demostrado en la gira por Estados Unidos que la lesión en el tobillo sufrida al final de la pasada campaña es historia Su conexión con Ansu Fati se tradujo en el gol del victoria ante el Milan y promete ser una de las claves del proyecto que está construyendo Xavi

Ansu Fati se reivindicó en el último partido de la gira del Barça por Estados Unidos firmando el gol de la victoria frente al Milan (0-1). Lo hizo, en buena parte, gracias a su buena conexión con Alejandro Balde, un futbolista que no solo ha hecho olvidar a Jordi Alba, sino que lleva camino de convertirse en uno de los referentes del nuevo Barça que está construyendo Xavi Hernández.

El lateral barcelonés rompió a la defensa rossonera con su habitual potencia para dejar que Ansu Fati recordara no tan viejos tiempos con un recorte y un disparo a la escuadra marca de la casa. No es la primera conexión que han mostrado en esta gira por Estados Unidos. Ayer mismo, otra cabalgada de Balde con pase atrás pudo convertirse en el 0-2, pero el disparo del hispano-guineano se topó con la defensa y el portero del Milan. Y contra el Arsenal también rozaron el gol.

Más allá de la asistencia y la conexión con Ansu Fati, Balde ha demostrado en esta gira por Estados Unidos que la rotura parcial del ligamento lateral en el tobillo derecho que sufrió en el tramo final de la temporada ya es historia. El barcelonés ha regresado como una locomotora, sin perder ni un ápice de la velocidad y la potencia que el pasado verano le valieron para convencer a Xavi de que era el lateral zurdo de su proyecto.

Cada cabalgada de Balde crea el pavor entre las defensas rivales. Físicamente no hay quien le pare, pero es que su progreso a la hora de encontrar soluciones en la zona de definición está siendo meteórica. El lateral ha acumulado en esta pretemporada 160 minutos contra Arsenal (45'), Real Madrid (76') y Milan (39'), en los que ha demostrado ser un futbolista diferencial tanto en defensa como en ataque.

Balde ha revolucionado la segunda mitad en Las Vegas | Valentí Enrich

Ha hecho olvidar a Jordi Alba

Balde ha acabado de un plumazo con el dilema sobre el relevo de Jordi Alba que tanto ha atormentado a la dirección deportiva del Barça las últimas temporadas. Por las filas blaugrana han desfilado Adriano Correia, Jéremy Mathieu, Lucas Digne y Junior Firpo, contratados para ofrecer competencia y, en algún caso, tomar el testigo del de L'Hospitalet. Todos ellos tuvieron que tomar la puerta de salida al no poder desbancar al que ha sido propietario del lateral zurdo del Barça las últimas once temporadas. También laterales de primer nivel formados en la cantera como Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella o Juan Miranda han tenido que continuar su carrera lejos del Barça al no poder desbancar a Alba.

El barcelonés lo ha logrado de un plumazo. Su irrupción ha adelantado una temporada el adiós de Jordi Alba, que decidió renunciar a su última temporada de contrato al verse relegado al banquillo, una condición que no solo aceptó de buen grado, sino que asumió con profesionalidad, ayudando a su compañero a consolidarse en la élite futbolística y al equipo cuando Xavi necesitó de su calidad. Sea como sea, Jordi Alba se presentó ayer como nuevo futbolista del Inter Miami, donde se ha reunido con sus amigos Leo Messi y Sergio Busquets, sin que los culés le echen de menos, más allá del recuerdo de su fútbol eléctrico y los títulos que ayudó a conquistar.

Ahora solo falta que se concrete la tan ansiada renovación de Balde, en la que el club está trabajando desde hace un año. Sería la mejor noticia, por encima incluso de los fichajes que aún están por venir. El futbolista aseguró hace apenas unos días que el acuerdo estaba muy cercano. Así sea.