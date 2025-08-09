Las advertencias del reglamento de LaLiga en el 'caso Ter Stegen'

El pulso entre Marc-André ter Stegen y el FC Barcelona ha terminado, por ahora. El portero alemán ha firmado finalmente el informe médico que el club remitirá a la Comisión Médica de LaLiga para que evalúe su lesión lumbar y determine si cumple los requisitos de baja de larga duración.

Un paso imprescindible para que los azulgrana puedan inscribir como sustituto a Joan Garcia, cuya ficha sigue sin poder inscribirse en LaLiga por la falta de fairplay del conjunto azulgrana hasta la fecha.

¿Qué dice el reglamento de LaLiga?

Según las normas de inscripción, si un jugador sufre una lesión o enfermedad que le mantendrá fuera al menos cuatro meses (cinco si se pretende mayor margen), el club puede pedir a LaLiga un “exceso” de Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) para inscribir a un sustituto. Ese exceso no puede superar el 80% del salario imputado del lesionado, sin contar amortizaciones, y solo se puede aplicar a una nueva inscripción, nunca a renovaciones.

Sin embargo, si la solicitud se hace dentro del mercado de fichajes de verano —como en el caso de Ter Stegen—, ese exceso se reduce al 50% (es decir, máximo un 40% de la ficha del alemán), salvo que la Comisión Médica certifique que la lesión le tendrá fuera cinco meses o más. En ese caso, sí se podría alcanzar el 80%.

Además, la sustitución debe ser “posición por posición”: un portero por otro portero, un jugador de campo por otro jugador de campo. Por lo que en este caso tanto Joan Garcia como Szczesny entrarían en la lógica de la operación, mientras que no se podrá utilizar ni un céntimo para Marcus Rashford, en este caso, como apunta el punto 6 del 107 de la Normativa económica.

Sanción si vuelve antes

El reglamento también establece que, si el club inscribe un sustituto y luego alinea o convoca al lesionado antes de que pasen al menos tres meses (cuatro si se le concedió el exceso por una lesión de cinco meses o más), LaLiga reducirá el LCPD en el triple del exceso concedido según el punto 7.

"El Club/SAD que habiendo obtenido un exceso del Límite de Coste de Plantilla o capacidad de inscripción (...) alinee o convoque a un partido oficial al jugador lesionado que permitió dicho exceso, por serle reconocida una lesión o enfermedad con duración igual o superior a 4 meses o a 5 meses (...), sin que hayan transcurrido al menos 3 meses o 4 meses, respectivamente según el caso, desde la fecha en la que se haya emitido el informe médico (...) verá reducido su Límite de Coste de Plantilla Deportiva o su capacidad de inscripción por el triple del referido exceso de Límite o capacidad".

Es decir, una sanción contable inmediata que podría impedir inscripciones posteriores ya que estaríamos hablando, en el caso de Ter Stegen, cuya ficha ronda entre los 12/14M de euros al año, de entre 14,4 y 16,8M de euros.

Un alivio temporal para el Barça

La firma no libera toda la ficha de Ter Stegen, ya que ese margen desaparecerá en cuanto el alemán reciba el alta y vuelva a estar disponible. En otras palabras, la operación es un alivio temporal, pero crucial: permite al club cumplir con el fair play financiero de LaLiga con Joan Garcia, aunque tendrá que buscar margen salarial a parte para cuando se produzca el regreso del alemán y que con el de Sallent no se repita un 'Caso Olmo'.

Ahora, la última palabra la tiene la Comisión Médica. Si confirma los plazos, Joan Garcia podrá ser inscrito y defender la portería azulgrana desde el minuto uno de esta temporada en LaLiga.