Advertencias del Barça de cara al partido ante el Copenhague

El FC Barcelona se enfrentará este miércoles al Copenhague en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El choque se antoja crucial, ya que los azulgranas son conscientes de que solo una victoria, y a poder ser por un gran número de goles, serviría para certificar la presencia en el top-8 que da la clasificación a octavos de final de manera directa.

No obstante, como ya sucedió en el choque europeo de la jornada 6 ante el Eintracht de Frankfurt, la institución presidida por Joan Laporta ha lanzado un comunicado con los protocolos de seguridad que se utilizarán en el Spotify Camp Nou de cara al encuentro, para evitar cualquier tipo de problema con la afición visitante.

Imagen de la afición del Eintracht con la policía en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

El comunicado del Barça

El escrito del FC Barcelona dicta lo siguiente: "Para el partido de la octava jornada de la liguilla de la Champions League que el FC Barcelona disputará contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou, mañana miércoles 28 de enero (21.00 h), el Club adoptará diversas medidas para garantizar tanto la seguridad como una movilidad adecuada de los socios, socias y aficionados".

Concretamente, las medidas que se llevarán a cabo pasan por la utilización de entradas nominales, la prohibición de realizar actividades de animación contraria en la zona de afición local, el bloqueo de la venta de entradas en el país de origen de la afición contraria por IPs y tarjetas bancarias del país, la prohibición de lucir vestimenta o ropa identificativa del equipo rival del FC Barcelona a excepción de en la zona reservada para la afición contraria, la obligación de disponer de documentos de identificación oficiales para acceder al Estadio (entrada y pasaporte o documento de identificación) para ser mostrados en caso de requerimiento, el hecho de que no haya venta de entradas en las taquillas del Spotify Camp Nou, así como que los turoperadores tienen la venta de entradas limitada.

Más allá de estas prohibiciones, el club catalán lanza una serie de recomendaciones para su afición, como llegar al Estadio con la máxima antelación, tener a mano la información de la entrada y documentación identificativa, y desplazarse a pie o en transporte público en la medida de lo posible. Además, "en caso de que sea imprescindible el uso del vehículo privado, se recomienda seguir las siguientes indicaciones y se recuerda que se han establecido nuevos recorridos y aparcamientos tanto para motos y plazas de aparcamiento accesibles, como en la operativa de autocares, taxis y VTC".