La advertencia de Tuchel a Rashford

La selección inglesa cierra este martes por la noche la segunda ventana de encuentros internacionales de la temporada. Se enfrentará a Letonia en un encuentro clasificatoria para el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Vienen de vencer a Gales por 3-0 en un partido amistoso y hoy en Riga pueden dar un paso de gigante para quedar como primeros clasificados del grupo K de Europa.

En los 'three lions', Thomas Tuchel volvió a convocar a Marcus Rashford en el último parón y ha vuelto a entrar en la lista en octubre, tras un largo período sin entrar en los planes del combinado nacional. En la previa del encuentro frente a Letonia, el técnico alemán habló sobre el actual delantero del Barça, lanzándole una advertencia sobre su rendimiento y potencial.

"No es una cuestión de talento, es una cuestión de si puede demostrar su valía a nivel de clubes y con la selección porque de lo contrario, dentro de 10 años estará decepcionado por lo que podría haber sido y lo que hizo con ello", dijo Tuchel, aunque se mostró satisfecho de cómo le está yendo en estos primeros meses como blaugrana, calificándolo de "increíble".

"Creo que su límite es muy alto. Quizás más alto que el de otros. Tiene potencial, pero potencial es una palabra peligrosa en el deporte de alto nivel. Tienes que alcanzar tu mejor nivel personal de manera regular: eso es lo que se exige en este nivel y ese es el desafío para él. Puede ser uno de los mejores del mundo por la calidad que veo en los entrenamientos, la finalización con las dos piernas y con la cabeza. Es explosivo, es rápido, es fuerte en el aire, entonces ¿dónde están los límites? No hay límites, pero los números no alcanzan el potencial. Es así de fácil", expresó Tuchel en rueda de prensa.