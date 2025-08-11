La advertencia que recibió Szczesny cuando llegó al Barça: "No es un hombre fácil"

Ter Stegen anunció en su discurso en el Gamper que la tensa relación entre el guardameta y el club se había solucionado. El alemán firmó la autorización para enviar el informe médico de su operación de espalda a la Liga que podría ayudar a inscribir a su claro competidor en la portería, Joan Garcia. En este sentido, el periodista Mateusz Swiecicki habló sobre esta situación en el canal Meczyki.

Cuando se lesionó Marc-André de gravedad la temporada pasada, el Barcelona trajo a Szczesny para substituirlo bajo palos: "Cuando llegó a Barcelona, recibió información de que cuando Marc regresara, debía ser comprensivo con él porque no es un hombre fácil", expresó el comentarista de Eleven Sports.

Este mes de julio, debido a su nivel mostrado la pasada campaña y su relación en el vestuario azulgrana, la entidad barcelonista decidió renovar al arquero polaco por dos temporadas más: "Ter Stegen es una personalidad única. Creo que es un hombre que no quiere irse del Barcelona a toda costa porque está convencido de que será el portero número uno, aunque le hayan dicho que es el tercero en la jerarquía actual".

Contrato hasta 2028

"Ter Stegen fue el mejor portero de La Liga durante la temporada de Xavi en el campeonato. En mi opinión, era el mejor jugador del Barcelona en aquel momento. Firmó un contrato alto, lo cual era lógico. Pero la temporada siguiente jugó mal, sufrió una lesión de espalda y fue baja por una grave lesión de rodilla", recordó el periodista.

En 2023, dos años antes de que finalizase su contrato con el Barça, firmó una renovación hasta el 30 de junio de 2028. En ella, aceptó diferir una parte importante en las dos primeras temporadas para incrementar sus ingresos en los años finales con el objetivo de generar mayor 'fair play' financiero.

Ahora, con contrato durante las próximas tres campañas, el Barça le debe, aproximadamente 42 millones de euros, lo que supone unos 14 'kilos' por temporada. Un salario que le sitúa entre los cinco mejores pagados de la plantilla, por detrás de Lewandowski, De Jong, Raphinha, Lamine Yamal.

"Esa es probablemente la mayor broma: que la situación haya cambiado tan drásticamente para un jugador que podría haber sido honrado con un monumento después de esa temporada en el campeonato", concluyó Swiecicki.