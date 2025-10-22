La advertencia del Mónaco a Ansu Fati

Ansu Fati se ha convertido en el jugador franquicia del Mónaco tras un arranque de temporada arrollador. El canterano blaugrana había conseguido revitalizar su juego tras una muy buena pretemporada física viendo la portería con facilidad. Ansu se encontraba cómodo, pero el Mónaco sustituyó al entrenador y el pasado fin de semana el canterano se enfadó al ser sustituido. El nuevo técnico, Sebastien Pocognoli, le advirtió y tuvo que hablar con él: "Hablé con Ansu después del partido. Y reaccionó de manera correcta. Es normal que un jugador se sienta decepcionado cuando le cambian. Más allá de su torpe reacción, este tipo de episodios me dicen mucho".

Pocognoli insistió en el tema: "Los cambios se toman siempre porque hay una razón. O bien cuestiones tácticas o físicas o médicas. Todo tiene una explicación y los futbolistas deben entenderlo", indicó. En este caso, el cambio fue motivado para preservar a Ansu Fati y su físico en una semana en la que el Mónaco se enfrentará en Champions ante el Tottenham, un partido clave en la competición europea.

Eso sí, Pocognoli advirtió que se debe trabajar mentalmente con Ansu: "Con Ansu hay que trabajar el control emocional. No soy un técnico que se obsesione con una reacción en caliente siempre que el futbolista adopte una actitud correcta al día siguiente. Ese fue el caso, así que no me preocupa demasiado en estos momentos".

Lo que es evidente es que Ansu Fati se sentía a gusto y protegido por el anterior técnico, Adi Hütter, que fue quien apostó por su fichaje a pesar de las dudas que generaba el futbolista en el club monegasco. El ya extécnico del Mónaco le preparó un plan físico especial y el atacante no disputó ningún partido en pretemporada. De hecho, jugó muy poco al inicio de curso hasta que le vio preparado para explotar. La marcha del entrenador ha dejado algo tocado a Ansu y habrá que ver si su progresión se estanca.

El enfado de Ansu ante el Angers no gustó en el cuerpo técnico y tampoco en el club ya que la apuesta por Pocognoli es total y no va a haber marcha atrás. Ansu se ha ganado la titularidad aunque habrá que comprobar como va su relación con el nuevo técnico, que parece que no ha comenzado con buen pie.