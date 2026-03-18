La advertencia de Maldini al Barça: "¿Se le va a cerrar el túnel?"

El FC Barcelona no quiere sorpresas ante el Newcastle. El conjunto de Hansi Flick rascó un empate 'in extremis' en el St James' Park después de una gran genialidad de Dani Olmo que acabó en penalti y Lamine Yamal no falló desde los once metros. No obstante, el Barça fue muy inferior al conjunto inglés, algo que no puede volver a ocurrir esta tarde en el Spotify Camp Nou.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó lo que será el encuentro entre el Barça y el Newcastle. En primer lugar, el comentarista de Movistar+ tiró de ironía: "Estamos aquí justo en la Plaza Soler en Madrid y pone túnel cerrado... ¿Se le va a cerrar el túnel a algunos equipos en la Champions? ¿Se le va a cerrar el túnel? Seguro, porque algunos se van a quedar ya fuera de la Champions".

El Barça viene en un momento de dulce tras ganar al Sevilla: "Ante el equipo de Matías Almeyda se le puso muy de cara con esos dos penaltis, y fue el partido perfecto para el Barça, ya que así pudo dar descanso a Pedri durante 45 minutos y a Lamine Yamal, que jugó 20 minutos, pero salió a pasearse".

Respecto al partido de esta tarde en el Spotify Camp Nou, el comentarista de Movistar+ tiene bastantes dudas, debido al resultado en la ida: "Empate a uno, pero con bastante fortuna, porque para mí fue superior el Newcastle".

Quiso dejar claro que "mereció ganar el partido el Newcastle, aunque, al final, el Barça empató con ese penalti sobre Dani Olmo".

El penalti de Thiaw sobre Dani Olmo en el Newcastle - Barça / X

La dinámica del equipo de Eddie Howe es ascendente: "El Newcastle viene de ganar 0-1, nada menos que al Chelsea". Sobre el 11 del Newcastle, Maldini avisó: "Yo creo que esta vez sí jugará Gordon de titular". Según él, el mejor jugador del equipo inglés.

Sin embargo, el comentarista de Movistar+ señaló que "el Barça tiene que ganar en el Camp Nou, con un empate a uno ante un equipo que es un buen equipo el Newcastle, pero que está para mí lejos de la aristocracia europea".

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"Es un partido de riesgo", expuso. Aunque, el analista compartió la siguiente predicción: "Le voy a dar para clasificarse al Barça un 75% y un 25% al Newcastle".