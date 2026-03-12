La advertencia de Lewandowski al Barça sobre la Champions: "Una semana puede cambiarlo todo"

Robert Lewandowski habló sobre las opciones del FC Barcelona de conquistar la UEFA Champions League en una entrevista con Romário en el canal de Youtube de la leyenda brasileña. El delantero polaco se mostró prudente sobre las aspiraciones europeas del equipo y pidió ir paso a paso en una competición que considera extremadamente exigente.

La exigencia de Europa

Lewandowski, en un avance de la charla gravada antes del partido de ida de octavos de final que acabó con empate en Newcastle, aseguró que ganar la Champions nunca es sencillo: "Ganar la Champions League, por supuesto, no es fácil, incluso si piensas que estás en buena forma y el equipo está bien, todavía hay muchos partidos", explicó el delantero azulgrana, consciente del largo camino por recorrer, empezando por superar la eliminatoria contra las urracas en el Camp Nou, por ahora empatada.

Para el atacante polaco, el momento adecuado para empezar a pensar seriamente en el título europeo llegaría solo si el equipo alcanza las últimas rondas del torneo, como la temporada pasada: "Creo que podemos hablar de ganar la Champions League si estamos jugando la semifinal, porque antes no tiene sentido".

Lewandowski recordó además que el fútbol cambia rápidamente y que un solo partido puede modificar por completo el escenario del club: "En el fútbol pueden pasar muchas cosas, una semana puede cambiar mucho", subrayó.

Evitar las lesiones, clave

Por ello, el delantero insistió en que el objetivo del Barça debe ser mantener un nivel alto durante toda la temporada y centrarse en cada eliminatoria: "Intentamos mantener nuestro nivel alto hasta el final de la temporada".

El goleador del Barça también señaló que uno de los factores clave será evitar lesiones en el tramo decisivo del curso: "Espero que no tengamos muchas lesiones y que en la parte más importante de la temporada todos podamos estar en el campo", y más teniendo en cuenta los problemas físicos que está sufriendo el equipo.

Finalmente, Lewandowski concluyó que en competiciones como la Champions no basta con empezar bien el curso, sino que lo verdaderamente importante es llegar en el mejor momento posible al tramo decisivo. "En el fútbol también es importante estar en el momento adecuado, en la posición adecuada y con un buen nivel de rendimiento", sentenció.

Bache goleador

Lewandowski no está viviendo su mejor momento de forma desde que llegó en 2022 a Barcelona. El '9' culé, que precisamente recuperó la titularidad en Saint James' Park ante el Newcastle en la ida de octavos, no mostró su mejor versión ante la dureza de los centrales ingleses y la presión asfixiante en la recuperación de las urracas. De hecho, el polaco solo gozó de una oportunidad de gol, un disparo - el único de la noche- en un remate forzado en la mejor jugada ofensiva de los azulgranas.

FC Barcelona - Villarreal CF | El gol de Lewandowski / LALIGA

El polaco acabó sustituido en el 70', sumando una noche más sin mojar en lo que va de mes, y es que Lewy, que se perdió el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, no está fino de cara a portería. Como os hemos contado en SPORT, 'Lewy' acumula 11 goles en LaLiga tras la jornada 27, exactamente la mitad de los 22 que llevaba un año antes en el mismo punto de la temporada.

Pero lo que es más preocupante. En la Champions, el trofeo de la discordia, solo lleva 2 goles frente a los 9 del curso anterior a estas alturas. En global, en este último mes de competición, en los que el 'killer' polaco ha participado en seis (tres de titular) de los siete partidos disputados por el club azulgrana, solo ha visto puerta un vez, tras el hat-trick de Lamine Yamal al Villarreal para cerrar la goleada del equipo.