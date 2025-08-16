La advertencia de Laporta tras las inscripciones: "Que se calmen"

El FC Barcelona arranca este sábado en Son Moix su andadura en LaLiga 2025/26 y lo hace con dos caras nuevas ya inscritas en la competición: Joan Garcia y Marcus Rashford. El presidente Joan Laporta se mostró muy satisfecho en la previa del partido por cómo se ha resuelto el asunto de las inscripciones, en un contexto de máxima tensión en el mercado por las exigencias del ‘fairplay’ financiero de LaLiga.

“Pues que se calmen”, soltó Laporta cuando le preguntaron por todos aquellos que creían o esperaban que el Barça no pudiera inscribir antes del inicio de la competición. El mandatario, más relajado, quiso destacar el papel de Deco en la gestión: “Estaba trabajando muy bien Deco en todo este tema y estábamos convencidos de que podríamos contar hoy con Joan Garcia y con Rashford. Ya lo dije ayer en el acto de 'Penyes' porque Deco ya me había comentado que estaba muy bien encaminado. Hay que felicitarlo".

El máximo mandatario culé insistió en las dificultades de ceñirse al control financiero de LaLiga en su formato actual: "El tema de las inscripciones, como podéis ver, no es sencillo. Estamos todos los clubes en una situación en la que se tendrán que buscar soluciones para hacer todo más práctico. Estamos contentos sobre todo por el trabajo de Deco y porque con LaLiga nos hemos entendido y hemos seguido los requisitos que nos habían fijado”, explicó.

Preguntado por si llegó a temer que la inscripción se complicara hasta el último momento, Laporta fue claro: “Estos procesos siempre se viven con cierta expectación. Hay una serie de normas que se han de cumplir, las normas son muy complicadas. Este año hemos vuelto a salir de la 1:1 por el hecho de que teníamos que renovar jugadores. Eso ya lo habíamos asumido, ya contábamos con que habría que trabajar para reducir este exceso, y se han encontrado soluciones para poder inscribir a los dos jugadores que hemos fichado de nuevo, que son Joan García y Rashford".

No obstante, el presidente azulgrana no se olvidó de Szczesny, Gerard Martín, Roony Bardghji y Marc Bernal, todavía sin dorsal: "Seguimos trabajando porque faltan jugadores por inscribir", recordó.

El presidente azulgrana quiso también lanzar un mensaje de optimismo de cara a la temporada que comienza: “Estamos muy contentos con la plantilla que se ha confeccionado. Siempre agradecidos a Flick por el buen trabajo que está haciendo".

"Además, todos estamos convencidos de que tenemos un equipo que va a ser candidato en las competiciones donde participemos, candidato a ganarlas. Pero bueno, solo gana uno y no va a ser nada fácil. Vamos a tener que trabajar mucho y luchar mucho. ¿Qué esperamos de esta temporada? Pues que vengan los éxitos, que todos queremos que vengan, que el barcelonismo continúe instalado en este momento dulce, en este momento de alegría”.