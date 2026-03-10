La advertencia de Jota Jordi para el partido ante el Newcastle: "Me da la sensación..."

El FC Barcelona quiere volver a disfrutar de una gran noche europea. Esta noche, tendrá una nueva oportunidad ante el Newcastle en el St James' Park. Una victoria para el conjunto de Hansi Flick supondría encarrilar el pase a los cuartos de final de la Champions League, donde se verían las caras contra el ganador del Atlético de Madrid-Tottenham.

Es un partido muy importante para el Barça y no se puede permitir el lujo de dormirse en los laureles. A pesar de que muchos aficionados tienen en la mente las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo, el conjunto azulgrana se juega mucho en el St James' Park.

La eliminatoria entre el Barça y el Newcastle está dando mucho de qué hablar y aún ni ha empezado. Por esta razón, Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', compartió un mensaje en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, para exponer lo difícil que será el partido ante el conjunto inglés.

En primer lugar, el colaborador de Mega quiso exponer que "hoy nos jugamos la vida, eh", dejando claro que no es un encuentro más y puede ser muy importante para el devenir de la temporada culé.

No obstante, Jota Jordi cree que la mente del aficionado blaugrana está más centrada en las elecciones del 15 de marzo que en la eliminatoria de Champions.

Laporta y Font tuvieron su primer cara a cara en 'El Món a RAC1' / Gorka Urresola

"Me da la sensación que hay demasiado 'barcelonista' que no le interesa demasiado el partido de hoy o incluso que le interesa que no vaya bien esta noche", compartió en la red social de Elon Musk.

Un mensaje que podría ir dirigido a Víctor Font. Por otro lado, aseguró que "algunos se han olvidado del 'TOTS UNITS FEM FORÇA' y están más interesados en que desde Madrid vean como nos peleamos".

Noticias relacionadas

Segundo partido de la temporada entre el Newcastle-Barça

No será la primera vez que el Barça se enfrente al Newcastle. Ambos equipos ya se vieron las caras el pasado 18 de septiembre en el St James' Park, en un partido muy disputado que terminó con victoria por 1-2 para el conjunto azulgrana. El gran protagonista de aquel encuentro fue Marcus Rashford, autor de un doblete que permitió al Barça llevarse los tres puntos en territorio inglés.