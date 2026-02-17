Josep Pedrerol, contundente contra Hansi Flick por sus críticas al arbitraje: "No caigamos en la trampa"

El Girona y las decisiones arbitrales agravan la crisis del FC Barcelona en Montilivi. El conjunto de Hansi Flick cayó derrotado por 2-1 en un encuentro que fue de más a menos. Se adelantó en el marcador gracias al tanto de Cubarsí, pero la alegría duró poco. Lemar igualó el partido apenas unos minutos después y Fran Beltrán firmó el gol decisivo a falta de diez minutos. Una acción polémica, ya que la jugada nació de una falta previa sobre Jules Koundé que no fue señalada ni por Soto Grande ni por el VAR.

Con este tropiezo en Montilivi, el Barça perdió el liderato y ahora es el Real Madrid quien encabeza la clasificación liguera. La derrota del equipo culé y las decisiones arbitrales están en boca de todos. Desde 'El Chiringuito' analizaron la victoria del Girona ante el Barça, y Josep Pedrerol fue muy contundente con la dinámica culé.

El presentador de Mega empezó explicando que "Flick dará dos días de descanso a los jugadores del Barça tras la derrota ante el Girona. Dice que lo hace para que sus futbolistas reseteen".

Es una decisión que no termina de comprender, aunque señaló que este parón también puede resultar beneficioso para el técnico alemán: "Sería bueno que también resetease el propio Flick". En los últimos encuentros se ha observado que los rivales ya le han tomado la medida a la zaga culé y saben cómo desactivar el fuera de juego, algo que no ocurría la temporada pasada.

Hansi Flick, en el banquillo del estadio de Montilivi / Gorka Urresola

Por otro lado, el presentador de 'El Chiringuito' quiso dejar claro que "la autocrítica es buena para afrontar lo que viene de liga, lo que viene de temporada e incluso de la Copa del Rey".

En ese instante, Pedrerol recordó que "el Real Madrid es líder. ¿Quién lo iba a decir, eh? El Madrid en crisis, el Madrid de Arbeloa y Pintus...".

Sobre la polémica arbitral, el periodista ya comentó en X, antes conocido como Twitter, que "se confirma que el VAR no sirve para nada", especialmente por el pisotón que recibió Koundé y no fue señalado. Una acción que condicionó el resultado.

No obstante, en 'El Chiringuito', Pedrerol mandó un mensaje a Flick y a gran parte de la afición culé: "No caigamos en la trampa de pensar que el Barça pierde solo por los árbitros, pierde porque el rival es mejor".