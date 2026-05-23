Advertencia de Flick tras el Valencia-Barça: "Somos el Barça y no podemos hacer esto. Los quiero a todos centrados para el próximo curso"

No pudo terminar el Barça con victoria una buena temporada. Ganó quien más intensidad le puso. El Barça salió bien, pero en la segunda mitad terminó hundiéndose y cediendo al ímpetu de los valencianos. Falta de tensión, futbolistas menos habituales en el verde y derrota consumada. No empañó el adiós de una leyenda como Robert Lewandowski. Acabó entre lágrimas. Dos encuentros muy emotivos en pocos días para el ‘9’.

Eric y Flick, en una imagen de esta temporada / Valentí Enrich

Empezó Flick haciendo un análisis del encuentro algo crítico: “Es más que merecida la victoria del Valencia. Hemos cometido varios pequeños errores. Para mí es bueno tener un partido así para poder analizar cosas. Muchas cosas hoy no han funcionado. Hay que ver lo que tenemos que mejorar”.

Robert Lewandowski se despide de los aficionados del Barça en Mestalla / VALENTÍ ENRICH

También quiso tener unas palabras de agradecimiento hacia Robert Lewandowski, que disputó sus últimos minutos como jugador del Barça. Acabó el ‘9’ con lágrimas en los ojos mientras decía adiós a los 400 aficionados desplazados a Mestalla. “Por supuesto, es así. Vemos que siempre está en el sitio adecuado, es su cualidad. Es por lo que ha marcado tantos goles. Se lo merece”.

Toque

Hizo referencia Hansi también al hecho de tener una Copa del Mundo para los futbolistas y cómo les puede haber afectado a nivel mental: “Estoy decepcionado por hoy. Pero nos muestra lo que debemos hacer mejor. Estoy feliz por la temporada y por cómo han rendido los jugadores. Hay un Mundial, todos lo quieren jugar y es normal que los jugadores piensen en eso”. En ese sentido, ya en rueda de prensa, Hansi agregó que "ahora nos vamos de vacaciones. A los jugadores les deseo lo mejor en el Mundial. Espero que todos vuelvan sanos y, a la vuelta, les quiero comprometidos al 100%".

“Los jugadores no estaban 100% completamente concentrados. Me di cuenta de eso, pero creo que es normal.”Esto es el Barça. Llevamos dos semanas celebrando, pero esto no puedo suceder. Los quiero 100% centrados para la próxima temporada”, remataba Hansi. Una pequeña advertencia final antes de ponerse la próxima semana manos a la obra con la confección de la próxima campaña.