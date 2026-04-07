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La advertencia de Flick a la plantilla del Barça: "No aceptaré ninguna queja"

El técnico del Barça, Hansi Flick, advierte a sus jugadores sobre el control emocional ante el Atlético de Madrid, especialmente a los apercibidos para la vuelta de cuartos de final de la Champions League

Flick, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid

Flick, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

Víctor González

Víctor González

En la previa de la ida del duelo europeo ante el Atlético de Madrid, Hansi Flick puso el foco en un aspecto que puede marcar la eliminatoria más allá de lo estrictamente futbolístico: el control emocional.

El técnico del Barça fue claro al referirse a los jugadores apercibidos, con el riesgo real de perderse la vuelta en caso de ver una amarilla. En la lista azulgrana figuran Lamine Yamal, Gerard Martín, Marc Casadó y Fermín López, quien ya vio la amarilla en el Metropolitano en LaLiga por un encontronazo con Koke al final de la primera mitad.

Un contexto que obliga a extremar la precaución en un partido de máxima tensión. En este sentido, Flick lanzó un mensaje directo a su plantilla:

"No aceptaré ninguna queja. Lo único que hay que hacer es centrarse en lo que queremos hacer en el terreno de juego". El alemán insistió en la necesidad de evitar cualquier distracción: "No quisiera centrarme en otras cosas, quejas con el otro equipo o el árbitro, sino en lo que está en nuestra mano".

El aviso no es casual. En este tipo de eliminatorias, los detalles marcan diferencias y cualquier acción fuera de lugar, ya sea una protesta al árbitro o un rifirrafe con un rival, puede tener consecuencias importantes que implicarían perderse la vuelta en Madrid. Flick quiere un equipo concentrado exclusivamente en el juego, sin caer en provocaciones ni en escenarios que puedan condicionar el rendimiento.

Además, el técnico relativizó la situación recordando que el Atlético también llega con futbolistas al límite: "Ellos también tienen jugadores apercibidos, la situación es la misma que la nuestra".

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Con todo en juego, el Barça afronta la ida con la consigna clara de su entrenador: competir, mantener la cabeza fría y evitar cualquier ruido que no tenga que ver con el fútbol, algo que el Atlético seguro que buscará. En noches así, el talento decide, pero la madurez también suma.

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