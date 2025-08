Advertencia al Barça: "No sirve si no lo repites"

Santi Cañizares ha lanzado un mensaje claro y directo sobre los desafíos que enfrentará el FC Barcelona en la segunda temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. Tras una campaña inicial llena de éxitos en la que solo se resisitó la Champions tras llegar a semifinales, el exguardameta y actual analista de la Cadena Cope ha advertido que mantener ese nivel de exigencia y rendimiento no será tarea sencilla.

"Repetir lo del año pasado no es que sea complicado, es que va a ser casi imposible", aseguró Cañizares. Para el exinternacional español, no se trata solo de mantener el nivel futbolístico, sino de afrontar un reto mucho más profundo: la capacidad del equipo para volver a activar la mentalidad competitiva que les impulsó en la temporada anterior.

"El cuerpo no quiere volver a ese nivel de concentración. No le apetece trabajar igual, no le apetece estar tan al 100%, y eso pasa factura", explicó, refiriéndose al desgaste natural que sufren los jugadores tras una temporada al máximo nivel de exigencia. Según Cañizares, una buena campaña puede tener efectos colaterales psicológicos que no siempre se controlan desde lo táctico.

En este sentido, hizo hincapié en que los buenos resultados no garantizan que el equipo esté preparado para repetir. "Eso no garantiza nada. Está por ver si pueden volver a competir igual", advirtió. "Lo complicado no es hacerlo una vez, lo difícil es repetirlo", remarcó. Es ahí donde, según él, empieza "el auténtico examen" para Flick y sus jugadores.

Cañizares también quiso dejar claro que no es una cuestión de nombres nuevos ni de mercado de fichajes. "No es una cuestión de fichajes. Es un tema de mentalidad colectiva. De saber que lo que hiciste el año pasado no sirve si no lo repites", afirmó tajante. Para él, Flick deberá enfrentarse al desafío más complejo que tiene cualquier técnico de élite: "Eso es lo más complicado para cualquier entrenador. Conseguirlo una vez tiene muchísimo mérito. Repetirlo, mucho más", finalizó sobre lo que le espera al Barça.