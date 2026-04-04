Advertencia al Barça: el Inter se planta por Bastoni

El nombre de Alessandro Bastoni marcará la hoja de ruta del FC Barcelona en el mercado de fichajes, pero desde Italia empiezan a dibujar un escenario exigente que pondrá a prueba la paciencia y las ganas del club azulgrana por hacerse con los servicios del central. Tras el primer movimiento culé adelantado por 'Sport Mediaset', el Inter de Milán ha dejado clara su postura: no habrá negociación a la baja.

La primera oferta del Barça, que habría ofrecido 45 millones de euros, no solo ha sido rechazada, sino que ha servido para que el club italiano fije un punto de partida muy superior. Tal y como apunta 'Corriere dello Sport', la entidad ‘nerazzurra’ no se sentará a negociar por debajo de los 70 millones, una cifra que refleja la postura de fuerza del conjunto de Milán, que tiene atado al jugador con contrato hasta 2028.

En este sentido, en el Inter insisten en que la prioridad absoluta ahora mismo no pasa por el mercado. Bastoni está centrado en el tramo final de la temporada, con el objetivo de conquistar el ‘scudetto’, y cualquier conversación sobre su futuro quedará aparcada hasta que finalicen los compromisos deportivos. Solo entonces se abrirá la puerta a analizar escenarios.

Alessandro Bastoni celebra un gol con la camiseta del Inter de Milán / Inter

Aun así, el interés del Barça es firme y viene de lejos. Existe contacto con el entorno del jugador y la predisposición económica del club azulgrana pasa por mejorar notablemente su salario actual, con una propuesta que rondaría los 7 millones de euros netos por temporada por los 5 que percibe actualmente en el Inter.

La clave, sin embargo, no está solo en las cifras del contrato, sino en la voluntad del futbolista. Desde Italia se apunta que, por ahora, no ha manifestado públicamente su intención de salir, aunque el contexto mediático que le rodea en las últimas semanas podría influir en su decisión una vez acabe el curso. En privado, eso sí, su deseo es claro: cuando el Barça te llama, es muy difícil rechazar la propuesta de vestir de azulgrana en el Camp Nou.

Lo que sí parece claro es que el Inter no contempla una venta sencilla ni rápida. Considerado uno de los centrales más completos de Europa, Bastoni es una pieza estructural y su salida solo se produciría en condiciones muy favorables para el club italiano.