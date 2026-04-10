Advertencia al Barça: “El Espanyol jugará a dos mil por hora en el derbi”

Oier Olazabal, de 36 años, ha colgado los guantes esta temporada. Estuvo 7 temporadas entre el Barça Atlètic y el primer equipo y 3 en el Espanyol en un dilatada carrera que se extendió también por el Granada, Real Sociedad, Levante, Pafos (Chipre) y Andorra. Desde el Principado, donde se ha quedado a vivir, conversa con SPORT.

¿Como es la vida actual de Oier Olazabal?

Estoy viviendo en Andorra, donde acabé mi carrera. Cuando estaba en el Espanyol ya hacía escapadas, mi agente vivía aquí y lo venía a ver. Dije que este era mi sitio. El año pasado me retiré. Física y mentalmente vi que tocaba. Tenía el menisco desgastado y no me compensaba seguir tanto tiempo. Aquí en Andorra era incluso más difícil con el campo congelado. Ahora hago deportes, voy al monte, práctico kick-boxing y voy con raquetas de nieve.

¿No sigue vinculado al fútbol?

No lo echo de menos. He tenido propuestas de algún compañero para incorporarme a su staff, pero no me atrae, me parece que el fútbol desgasta. Es el deporte en alto nivel, viajes fuera de casa, no puedes hacer planes con familia y amigos. Ahora me gusta hacer deporte y gestionar personalmente las inversiones.

¿Lo último que hizo fue ascender al Andorra a Segunda División?

Antes estaba en Chipre, en el Pafos. Me costó adaptarme y luego ficharon a un portero croata y me quedó sin ficha. Salió lo de Andorra cuando estaba en Segunda División y mi carrera mentalmente había bajado la intensidad. El fútbol te come al 200 por cien y percibí que aquí podía acabar mi carrera. Tuve que jugar en Primera RFEF para recuperar la categoría y fue bonito volver a campos en los que te iniciaste, pero desgasta, no podemos compararlo con Primera División. Los largos viajes en autobús, muchas cosas, te acostumbras a lo bueno y cuesta.

Tengo la medalla de campeón de Europa, pero quieres ser parte y aspiras a ser titular

¿Cuál es el recuerdo más bonito que le ha dejado el mundo del fútbol?

Hablo mucho con los míticos del Barça B, como yo los llamo, nos juntábamos siempre para vernos, fue nuestra mejor época. Con los Bartra, Sergi Roberto, Fontàs... esta generación, fue la mejor época, En el Levante fue donde mejor estuve a nivel profesional por jugar a gran nivel en Primera División. Pero la relación humana en el Barça era graciosa y especial.

Mucha gente no lo recuerda, pero usted fue campeón de Europa en Wembley 2011.

Tengo la medalla de campeón de Europa, pero quieres ser parte, estuve en el banquillo porque a Pinto lo expulsaron. En ese momento sientes que quieres ser titular, por esto peleas y tuvo que marcharme, aunque con el tiempo te das cuenta de la magnitud de lo conseguido.

Oier Olazabal fue portero en la etapa de Luis Enrique en el filial / JOAN MONFORT / EDECASA

¿Cómo recuerda su etapa con Guardiola?

Lo veo en imágenes y pienso...¡Qué jóvenes que éramos en Tercera División!. Subió al primer equipo, me hizo debutar en Liga en Mallorca. Fue fantástico, apostaron por la gente joven, cuando se fue, Tito cogió su lugar y fue el que me subió al primer equipo. Luego vino el Tata Martino que no me conocía, cambió la dinámica, el club no era muy estable y llegó mi salida.

¿Su gran oportunidad pudo ser una realidad en el último partido de Liga de la temporada 2013-14 ante el Atlético de Madrid jugándose el título?

Es cierto que Pinto tenía molestias, creo que tenía una rotura, pero era un veterano y entiendo que, aunque físicamente no esté bien, el Tata no pusiera a un joven. También ves situaciones como las de Casillas, que entró por las circunstancias y no se movió. Debes amoldarte a la presión de jugar en un grande con el Barça, depende de la suerte, que uno se vaya y tu entres...

Luis Enrique quería que jugáramos al límite, que no fuéramos cagones

¿Y qué me dice de Luis Enrique con la rotación de los tres porteros?

Conocemos lo duro que es, nos pidió un cambio completo. Nos volvía locos a los porteros con el juego del pie, quería que arriesgáramos al máximo. Como Guardiola, fue un pionero. A veces nos decía que no le valíamos ninguno de los tres porteros. Quería que jugáramos al límite, que no fuéramos cagones. Subimos a Segunda A, jugando 10-15 partidos cada uno. Luis Enrique es así.

En aquella época les costó adaptarse a su método, ¿ahora lo ve diferente con el paso del tiempo?

Al principio parece que vas equivocado, de primeras parece que es una pelea contra ti, de enfrentarte, pero él es radical. Te pide una cosa, entrenas como es, todo lo que hacíamos lo fuimos mejorando. A él también le sirvió y le vino bien de cara a su futuro. No se iba a tirar un tiro en el pie. También le escuchado decir que él disfrutó mucho.

Después de dar varios tumbos, fichó por el Espanyol, ¿hay mucha diferencia a cómo se viven los derbis como espanyolista o azulgrana?

La intensidad en Cornellà es muy grande. No era consciente cómo desde dentro del Espanyol se vive el derbi con una tensión y unas ganas terribles. La semana del derbi es bonita por ver cómo la gente lo siente.

Con Joan Garcia era impensable que un jugador de su talla jugara tan bien con los pies

¿Coincidió con Joan Garcia?

Sí, él era muy joven, estaba en el filial y entrenaba con el primer equipo. Ya comentábamos que era muy bueno, las capacidades que tenía. Cometió errores y tardó en explotar, pero se veían sus condiciones. Era un portero nuevo. Con esta talla, era impensable un juego como el que tenía con los pies. Igual ocurre con Ángel Fortuño, otro muy buen portero. Yo notaba que me pasaban por encima y lo hablaba con Diego López. Joan volaba con la altura que tenía, era rápido, y lo veíamos como si fuera un jugador de campo más. Lo comentábamos con Jesús Salvador, el entrenador de porteros, que tendría nivel para la selección. Tuvo un pelín de suerte y se asentó.

¿Le sorprendió que dejara el Espanyol para fichar por el Barça?

Es un tema delicado. Me extrañó al principio un poco, no sabemos lo que pasó. Su agente, el club, el Espanyol tenía problemas económicos y pudo ingresar por alguien de la cantera una cantidad astronómica, hay que ver que tipo de ofertas tenía... Él vería que entraría directamente de titular en el Barça, mientras, por ejemplo, en el Arsenal está Raya y quizá lo tendría más difícil. Se alineó todo para que Joan Garcia se fuera al Barça. Seguramente era su mejor opción deportiva.

Oier Olazabal, en su presentación como portero del Espanyol / VALENTI ENRICH

¿Los espanyolistas tuvieron recelo con usted por haber estado siete años en el Barça?

Yo lo noté, aunque no fue tan exagerado. Al principio era un condicionante venir de la cantera del Barça, pero todo depende de tu trabajo. La afición del Espanyol es lista y valoran si te merece que te animen o no. Me sentí querido. Debes entender y aceptar lo del principio, pero luego consigues que te lleguen a apreciar.

¿A Joan Garcia lo pueden llegar a perdonar?

Dudo mucho que ocurra esto. Puede haber división, pero es normal y debes ponerte en el lugar del otro. El Barça podía ser su mejor oferta, aunque no puede esperar que le aplaudan. De todos modos, él no ha hecho ninguna declaración mala contra el Espanyol y se ha comportado muy bien.

Para acabar, ¿cómo ve el derbi del sábado? ¿El Barça estará tocado por la derrota ante el Atlético?

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Es complicado porque pasan estas circunstancias y la tensión estará por las nubes. Lo que es seguro es que Espanyol irá a dos mil por hora ante el Barça, al que la Champions le puede condicionar.