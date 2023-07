Adrián Bernabé: "Arnau Tenas es un animal competitivo"

El exazulgrana se ha convertido en una de las revelaciones de la sub'21 en el Europeo: "Estoy aquí para ayudar, mi gran mejora en los últimos años ha sido el nivel defensivo" "De Gündogan me quedaría con la pulcritud en todo lo que hace; cada pelota que pasa por sus pies mejora la jugada", asegura

Adrián Bernabé (Barcelona, 26-05-2001) se enteró de que estaba en la lista del Europeo cuando ya tenía en la cabeza las vacaciones. Siendo solo un niño causó un gran revuelo cuando cambió el Espanyol por el Barça que continuó tras dejar La Masia por el Manchester City. Ahora, con 22 años, y tras hacerse un sitio en el Parma, se ha convertido en una de las revelaciones de 'La Rojita' en el Europeo sub'21. Hablamos con él vía zoom y pronto demuestra que explica el fútbol con la misma lucidez que encuentra soluciones en el campo. Hay en él madera de entrenador.

En torneos así los futbolistas siempre recordáis cosas de la convivencia, a veces incluso más que detalles futbolísticos. ¿Con que te quedas de la concentración? ¿Con qué jugador compartes habitación?

Pues mi compañero de habitación es Aimar Oroz, el jugador de Osasuna y la verdad es que estoy encantado. Desde el primer día tuvimos buena conexión y hablamos bastante. Es importante poder hablar de diferentes cosas con alguien en un torneo así. Es verdad que luego tiendo a ir más con Arnau Tenas fuera de la habitación y Aimar con los vascos. Pero es importante no tener solo una persona sino tener varias dentro del grupo que te puedan ayudar y pasar un buen rato.

Me hablabas de Arnau Tenas, que está viviendo una situación compleja tras quedarse sin equipo. ¿Cómo lo estás viendo?

Lo que me ha comentado es que está muy tranquilo y tiene la consciencia tranquila. Ahora está exclusivamente centrado en el Europeo. Lleva unos partidos aquí increíbles al nivel de toda la temporada y lo veo feliz. Lo veo concentrado y eso es lo importante. Luego cuando acabe el Europeo pues tendrá que tomar una decisión y como amigo lo voy a apoyar. Él es muy cule, pero en el fútbol al final hay que mirar por uno mismo más allá de los sentimientos. Sé que lo que haga será pensándolo bien y que tomara la mejor decisión posible.

¿Cómo ves su influencia en esta selección? ¿Qué es lo que lo que te impresiona más de él?

Es un portero que tiene mucha confianza en sí mismo, que es algo básico para una posición así. Y él da esa seguridad a todo el equipo. Es un animal competitivo a nivel de parar, tapar, ocupar portería; es muy difícil marcarle un gol. Es muy intuitivo y también hay que destacar el juego que tiene con los pies con las dos piernas, el lanzamiento que tiene potente y sobre todo eso: que con el balón en los pies es como un central más. Podrías ponerle perfectamente en un partido jugar de de central, lateral o pivote porque tiene mucho nivel. De hecho se pone en los entrenamientos con nosotros a jugar los rondos y la diferencia no se nota prácticamente. Ederson [el portero del City] es una cosa tremenda también pero Arnau es el mejor que he visto con los pies.

¿Es un hándicap su altura?

En absoluto. De hecho, en los entrenos le tiramos el balón a la escuadra y llega y cuando hay un centro lateral, también la saca. No veo que eso haya sido un hándicap para Arnau.

Ante Suiza fuiste clave cuando saliste en la segunda parte. ¿En qué has crecido más en los últimos años para poder ser importante en unos cuartos de final?

Cuando estaba en el Barça era un perfil de jugador que solo buscaba atacar y atacar. Pero con el paso de los años he tenido entrenadores que me han enseñado no solo a defender al hombre en situaciones de uno contra uno, sino también a defender más en equipo, a saber posicionarme defensivamente. Mi gran mejora ha venido por aquí. Mi trabajo en esta selección es ayudar al equipo en lo que me toque y aportando al máximo en los entrenamientos y cuando me toca jugar.

En semifinales volveis a jugar contra Ucrania, ¿qué tipo de partido esperas?

Espero un rival muy difícil. Ya fue muy complicado en la fase de grupos y espero algo parecido. Han hecho cuatro partidos increíbles pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros y llevar al equipo a la final, que es el objetivo.

¿Qué jugador te ha sorprendido más hasta ahora de esta selección?

Te diría Aimar y no porque sea mi compañero de habitación [sonríe]. Es un jugador buenísimo. Con algunos jugadores de esta selección no tuve el placer de coincidir el año pasado. Había visto cuatro o cinco partidos este año de Osasuna y cuando lo he conocido de cerca me ha impresionado la calidad técnica que tiene.

Otro centrocampista que conoces bien de tu etapa en el City es Gündogan, ¿qué jugador ficha el Barça?

Un jugador increíble que usa muy bien las dos piernas. A mí me gusta de interior pero puede jugar de pivote o mediapunta. Es un medio que tiene mucho gol, mucha visión de juego y al que es muy difícil quitarle la pelota. Un jugador que entiende muy bien el fútbol: sabe cuando el equipo necesita una posesión larga o cuando es momento de ser más vertical. El tiempo que coincidí con él aprendí muchísimo porque al ser medio como yo me quedaba con conceptos que hacía en los entrenamientos.

No parece ni muy rápido, ni muy fuerte pero era clave en el City, ¿qué tiene que lo haga diferente a otros mediocampistas?

Una de las cosas que más me impresiona de él y que me quedaría sería la pulcritud en todo lo que hace. Es decir, hace un control con la derecha orientado y es igual que si lo hace con la izquierda o le mandan un embolado y es capaz de hacértelo bueno. Es como que todo lo pases que salen de sus pies mejoran la jugada. Lo que me sorprendió mucho es el juego que tiene con las dos piernas, además de un golpeo muy bueno en faltas y córners.

¿Y qué hace que marque tantos goles?¿Por qué se hace grande cuando se acerca al área?

Bueno, pues por lo que te he dicho porque entiende muy bien el fútbol, porque sabe usar muy bien las dos piernas, tiene un primer contacto muy bueno y también porque ha estado en un equipo que ha sido muy ofensivo y le ha ayudado también a tener muchísimas oportunidades de estar cerca de portería y ha podido meterlas.

Uno de tus mejores amigos en el City era Eric Garcia, que ha tenido una temporada complicada, ¿crees que será importante en el Barça del futuro?

Estoy convencido de que Eric va a tener una carrera increíble ya sea en el Barça o en otro club. He tenido la suerte de jugar con él y estoy convencido de que tiene nivel top de Europa. Ahora tiene mucha competencia pero creo que terminará demostrando lo buen jugador que es. Ya lo hzo en el City, que era un estilo similar con muchos metros a la espalda, y lo he visto ganar muchos duelos en situaciones de uno contra uno. Entonces no tengo dudas con él.

¿Es verdad que estuviste cerca de volver al Barça hace dos años?

Bueno hubo un interés pero desde el primer momento tuve claro que me quería ir al Parma con Maresca, lo tenía muy claro y no estuvo cerca.

Xavi busca un relevo para Busquets, ¿qué jugador sería tu primera opción?

Te diría que Rodri porque es el jugador que se asemeja más pero claro, sería un desembolso económico que no sé si ahora mismo el Barça se lo podría permitir. Zubimendi, también lo veo. Brozovic.... he tenido la suerte de verlo bastante en la Serie A y la verdad que es un jugador muy bueno. No será fácil, el Barça ha sido muy afortunado de tener un jugador como Busquets.