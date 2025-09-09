Así se adjudicarán las entradas para el Barça-Valencia

Ya es oficial. El FC Barcelona disputará el partido de la Jornada 4 de Liga frente al Valencia en el Estadi Johan Cruyff. El Spotify Camp Nou no ha llegado a tiempo para inaugurar esta temporada 2025/26 como local y el club azulgrana ha tenido que buscar una solución 'exprés'. El feudo donde disputan habitualmente sus partidos en casa el equipo absoluto femenino y el Barça Atlètic albergará este encuentro de la máxima categoría.

Será la primera vez que el Barça dispute un partido oficial como local en el anexo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ya ha disputado dos encuentros amistosos allí, el Joan Gamper de este verano ante el Como y el de hace dos años contra la Juventus.

DECISIÓN FINAL

La entidad catalana ha informado públicamente este martes de la decisión final. Y ha añadido en el comunicado que trabaja para que "en próximas fechas" sí pueda el Spotify Camp Nou albergar duelos del primer equipo azulgrana como local (siempre con esa primera fase con 27.000 espectadores).

Los operarios del Johan Cruyff instalan la cámara de la linea de gol de cara al Barça-Valencia. / DAVID BERNABEU

A partir de ahora, toca trabajar a contrarreloj (ya hay cosas avanzadas porque era un escenario más que probable desde hacía varios días) para ver cómo gestionar los 6.000 espectadores de capacidad del Johan. La entidad que preside Joan Laporta ha preparado un proceso especial de inscripción y posterior sorteo para aquellos socios y socias con preferencia de compra.

FUNCIONAMIENTO

Únicamente podrán participar los 16.151 socios y socias con las temporadas 2023/24 y 2024/25 íntegras en Montjuïc, titulares del Passi Estadi Olímpic Lluís Companys, que deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se hará a través de un sorteo por zona. Solo a los socios y socias que resulten agraciados se les cobrará la entrada una vez se oficialicen los resultados y el sorteo.

Para poder hacer la compra, los socios y socias interesados pueden solicitar las entradas a través del formulario que el club adjuntará a partir del día 10 de septiembre a las 10:00 y hasta el día 12 a las 10:00. Se podrá hacer solicitud individual o conjunta. Si la demanda supera el número de entradas disponiblese, el día 12 de septiembre a las 10h se llevaría a cabo un sorteo.