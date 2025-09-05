"La adjudicación de la obra del Camp Nou ha sido un fracaso"

En una azotea con vistas al Spotify Camp Nou. En esta ubicación reunió el grupo de opinión 'Som un clam' a los medios de comunicación para evaluar el estado de las obras de la nueva casa azulgrana y lamentar que, a 9 días para el Barça-Valencia, el regreso sigue estando en el aire. Su portavoz, Joan Camprubí i Montal, fue quien tomó la palabra acompañado de los principales miembros de 'Som un clam' para mostrarse muy crítico y llegar a señalar que "la adjudicación de la constructora del Camp Nou ha sido un desastre".

Antes de la cita con los medios de comunicación, Camprubí explicó que los miembros de 'Som un clam' se habían acercado al Camp Nou para presenciar el estado de las obras y que el resultado de esta visita había dejado tanto ilusión como preocupación en todos ellos. "Hemos paseado por los alrededores del estadio y lo primero que hemos sentido es ilusión. Volver al estadio genera piel de gallina. Y también nos hemos quedado impactados por la magnitud de la obra", señaló Camprubí en su primera intervención.

"¿Por qué esta prisa, hay interés personal o electoral?"

Para, a continuación, mostrarse preocupado y recordar que "hoy hace dos años que no estamos en casa y no tenemos información ni de cuándo ni de cómo volveremos".

A su juicio y el del grupo que lidera, "falta sensibilidad de la junta hacia el socio, nos preocupa que no se nos tiene en cuenta". Y, a continuación, preguntarse: "¿Por qué volver con 27.000 aficionados, que es la mitad de la capacidad de Montjuïc, es esto lo mejor para el socio? ¿Por qué esta prisa, hay interés personal o electoral de volver antes?".

A 'Som un clam' lo que más le preocupa es la poca información del socio y el distinto trato con los VIP. "Los VIP lo saben todo y los socios de a pie no sabemos nada. Exigimos a la junta saber cuál será nuestro lugar, que nos lo digan ya".

Camprubí valoró que "atrasar la obra implica probablemente más costos" y apuntó que "igual que estamos orgullosos con Flick, igual que estamos muy animados con La Masia, con la misma contundencia hay que decir que la adjudicación de la obra a la constructora ha sido un desastre. Nos dijeron que sería lo más rápido, lo más económico, que habría una penalización de millón por día de retraso...". Y se volvió a preguntar el portavoz de 'Som un clam': "Por qué la junta no reclama estos 300 millones? Para concluir: "Al Barça hay que quererlo con el corazón, no buscando intereses personales".

La opción para el Barça-Valencia

Ya en el turno de preguntas, Camprubí habló del próximo Barça-Valencia y puntualizó que "estamos deseosos de volver a casa, pero con un mínimo de 60.000 espectadores". Y tampoco ve clara la opción del Estadi Johan Cruyff para este partido: "El Johan fue una improvisación para el Gamper. Tiene menos capacidad que Montjuïc, menos impacto económico, menos 'calor' para los futbolistas y por tanto, menos sentido. No es solución".

"Seremos activos en las elecciones"

Otros dos temas que salieron a colación fue el de la moción de censura y el de las elecciones. Sobre el primero, recordó que "fuimos los primeros en hablar de ella" y negó contacto con Jordi Ferrer para pararla. Y de las elecciones, aseguró que "lo que no haremos es jugar con el estadio para fines electorales. Participaremos de manera activa en las próximas elecciones", sin confirmar, desmentir, que 'Som un clam' se presentará.