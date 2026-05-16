El adiós de Robert Lewandowski: de fichaje estrella a leyenda del Barça

Robert Lewandowski pondrá fin a su etapa como azulgrana. Está previsto que el próximo domingo ante el Betis se despida oficialmente de la que ha sido su casa durante las últimas cuatro temporadas. Se marcha el '9' que encontró a un equipo deprimido y lo devolvió a la élite europea. Su historia en el club es la de un líder que llegó como fichaje estrella y se va convertido en leyenda absoluta.

Para comprender la magnitud de su legado, hay que retroceder al verano de 2022. El Barça atravesaba una crisis deportiva e institucional profunda: tres años sin ganar LaLiga y deambulando por la Europa League.

El presidente electo, Joan Laporta, movió todos los hilos posibles para cerrar el traspaso de un jugador que ya lo había ganado todo en Múnich. El mismo Laporta ha reconocido en varias ocasiones el esfuerzo titánico del polaco para recalar en el club: "Vino en un momento en el que no era fácil venir al Barça. Se enfrentó a un gigante como el Bayern y demostró que quería estar aquí".

Laporta y Lewandowski, durante la presentación del futbolista / SPORT

El impacto con Xavi: Liga y Pichichi

Su efecto fue inmediato. Con Xavi Hernández en el banquillo, Lewandowski se convirtió en la pieza clave del proyecto. No necesitó periodo de adaptación. En su primera temporada (2022/23), el Barça recuperó el título de Liga y el polaco fue el gran artífice: 22 goles (32 en todas las competiciones) que le valieron para hacerse con el Pichichi. Aquel curso también conquistó la Supercopa de España, en la que fue protagonista marcando en semifinales y final. Fue un doblete nacional que devolvió el orgullo a la entidad tras unos años de sequía.

Xavi habla con Lewandowski antes del cambio / Valentí Enrich

En su segunda temporada continuó siendo el máximo goleador del equipo (26 goles en 49 encuentros), aunque el conjunto azulgrana no logró revalidar el título liguero. Pese a marcar en los dos partidos de Supercopa de España, tampoco pudo evitar que el equipo se quedara sin el trofeo tras una final para el olvido ante el Real Madrid. Fue una campaña agridulce también en Europa, que terminaría con la destitución de Xavi, quien no logró trasladar el nivel dado en España a la competición continental.

La era Flick: cifras de locura

La llegada de Hansi Flick supuso una auténtica segunda juventud para el delantero. Bajo la dirección del técnico alemán, Lewandowski recuperó su versión más letal y voraz. Sus números fueron espectaculares: 42 goles en 52 partidos, con 11 tantos en Champions League. Su rendimiento fue clave para que el Barça conquistara un histórico triplete nacional, ganando todos los clásicos al Madrid, incluidas las finales de Supercopa y Copa del Rey.

Barcelona's Robert Lewandowski lifts the trophy after winning the Spanish Copa del Rey final soccer match between Barcelona and Real Madrid at Estadio de La Cartuja stadium in Seville, Spain, Sunday, April 27, 2025. (AP Photo/Jose Breton) / Jose Breton / AP

Sin embargo, en la presente temporada 2025/26, la leyenda polaca ha gozado de menor protagonismo debido a la edad y al altísimo ritmo que exige el fútbol de Hansi Flick. Aun así, acumula 18 goles en todas las competiciones. Ganador de Liga y Supercopa de España, en los próximos dos encuentros podría entrar en el top-10 histórico de goleadores del club (actualmente tiene 119). Superaría a Josep Escolà, quien se sitúa décimo con 120 dianas.

Por su parte, en Champions League ya ha superado a mitos como Neymar y Patrick Kluivert, y se ha quedado a solo dos goles de igualar los 25 que lograron Luis Suárez y Rivaldo en la máxima competición europea con el Barça. Tan solo Leo Messi se encuentra por delante de todos ellos (120).

Raphinha y Lewandowski con el trofeo de campeón de LaLiga / FC BARCELONA

Su puntería, carácter competitivo y liderazgo han sido fundamentales para alargar el ciclo de éxitos y conseguir lo que parecía imposible cuando llegó: ganar dos Ligas consecutivas y volver a pelear al máximo nivel en Europa.

Ahora llega el momento de despedirse. Se va un delantero de época, un goleador implacable que aceptó bajar al barro para terminar reinando. Lewandowski deja títulos, récords individuales y, sobre todo, un legado imborrable en la memoria del barcelonismo. Gracias, Robert.