Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezJódarMarc MárquezBalón de OroRodriDani OlmoTopuriaKolderiuMercado de fichajesBarcelona pretemporadaHerenciaLuis de la FuenteÁlvaro PucheCubarsíCucurellaSuizaJuanma LorentePS Plus agostoOutdoor
instagramlinkedin

¿Adiós al Plan B? ¿Hay Plan C? David Bernabeu responde sobre el mercado del Barça

Este jueves, en directo a partir de las 12h

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

SPORT.es

Con las complicaciones por el fichaje de Julián y la lesión de Kroupi, al Barça se le complican las opciones por el '9'. ¿Quién llegará? ¿Hay más alternativas? Sobre todo eso, el resto de movimientos de 'mercato' y los primeros días de pretemporada hablará David Bernabeu a partir de las 12h. ¡Envía tu pregunta y participa!

Añádenos en Google