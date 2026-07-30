¿Adiós al Plan B? ¿Hay Plan C? David Bernabeu responde sobre el mercado del Barça
Este jueves, en directo a partir de las 12h
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Con las complicaciones por el fichaje de Julián y la lesión de Kroupi, al Barça se le complican las opciones por el '9'. ¿Quién llegará? ¿Hay más alternativas? Sobre todo eso, el resto de movimientos de 'mercato' y los primeros días de pretemporada hablará David Bernabeu a partir de las 12h. ¡Envía tu pregunta y participa!
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